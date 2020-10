Acer SigridWave, il nuovo traduttore live in-game tra le novità di Planet9

La piattaforma gaming eSport di Acer Planet9 si espande con moltissime nuove funzionalità, tra cui un traduttore live basato sull’intelligenza artificiale e nuove funzionalità per migliorare il gioco competitivo, come un framework per ospitare tornei.

Acer SigridWave è un nuovo traduttore in tempo reale che sfrutta le capacità dell’AI per una traduzione che permette ai videogiocatori di tutto il mondo di comunicare più facilmente. Integrato nel client desktop di Planet9, la piattaforma dedicata al gaming di Acer, SigridWave si avvia quando ci si trova nella lobby di un gioco sotto forma di overlay personalizzabile.

Quello che possiamo definire come un traduttore personale specializzato nel gaming, utilizza la tecnologia di riconoscimento vocale automatico (ASR) per riconoscere le espressioni usate e convertirle in testo. Al testo viene poi effettuata una traduzione automatica neurale (NMT), rete neurale che è stata addestrata finora con oltre 10 milioni di coppie di frasi bilingue.

SigridWave è stato preparato per adattarsi all’ambiente del gaming con oltre 1000 ore di parlato incentrato sul gioco, è in grado di riconoscere il contesto ed elaborando le varie sfumature della conversazione, oltre a comprendere la terminologia specifica dei videogiocatori come “camping” o “ASD”.

Ma Planet9 è soprattutto una piattaforma social che vuole aiutare i giocatori di tutto il mondo a connettersi. La funzionalità Team appena introdotta permette la creazione di una propria squadra personale o di cercare un team a cui unirsi per giocare. Planet9 aiuta a reclutare nuovi giocatori sulla base di partite giocate, posizione in classifica, nazione e lingua.

“Organizzato il team sulla piattaforma viene creata una pagina privata del team che funzionerà da hub centrale per tutti i soggetti coinvolti. Oltre a tenere traccia della cronologia delle partite e delle statistiche per la successiva revisione, l’hub del team offre una serie di strumenti di supporto all’organizzazione: una bacheca per la discussione e i sondaggi, un calendario di gruppo per la pianificazione delle partite, una scheda per tenere traccia dei finanziamenti del team e una directory con statistiche di base su tutti i membri“.

La nuova funzionalità Club è invece pensata per la creazione di una community. Planet9 aiuta i giocatori a seguire i gruppi che preferiscono siano essi importanti gamer del settore o una squadra universitaria locale. I club creati sulla piattaforma potranno mettere a disposizione una home page personale ai propri follower e una lounge per i membri del club.

“Anche aziende, influencer e personaggi pubblici possono formare un club su Planet9, creando un nuovo punto di contatto per i brand che desiderano incontrare i gamer. Che si tratti di professionisti o dilettanti, ogni club ha accesso a una varietà di strumenti per ospitare tornei con l’obiettivo di far crescere la propria comunità” ha affermato Acer.

Su Planet9 è anche incredibilmente facile organizzare dei tornei. Tournament permette anche agli utenti meno esperti di organizzare un torneo di successo mentre una serie di funzionalità automatiche (come la registrazione e il bracket mastering) consente agli organizzatori più esperti di spendere meno tempo sulle attività meno interessanti e concentrarsi a rendere unica e piacevole l’esperienza del torneo.