Acer svela i nuovi portatili gaming con CPU Intel di decima generazione

Acer ha ufficialmente presentato PREDATOR TRITON 500 e Nitro 5, due nuovi portatili gaming equipaggiati con i nuovi processori Intel Comet Lake H e le nuove schede video GeForce RTX Max-Q.

PREDATOR TRITON 500 è un portatile da gioco ai vertici della categoria, grazie al processore Intel Core i7-10750H, una CPU da 6 core/12 thread, con una frequenza base di 2,6GHz che sale a 4,5GHz in Turbo Boost, 12MB di cache L3 e l’iGPU Intel UHD 630. Nonostante la presenza di una scheda video integrata, sul PREDATOR TRITON 500 l’elaborazione grafica sarà affidata alla scheda video GeForce RTX 2080 Max-Q, in modo da avere le massime prestazioni in ogni gioco.

È possibile montare fino a 32 GB di memoria DDR4 da 2666MHz e due unità SSD NVMe PCIe da 512GB, in Raid 0. Un’altra chicca è il display LCD IPS Full HD da 15,6 pollici dotato di un refresh rate di ben 300Hz e un tempo di risposta di 3ms. Il sistema AUDIO 3D WAVES NX garantirà un suono chiaro anche nei giochi, permettendovi di individuare gli avversari senza difficoltà.

L’Acer PREDATOR TRITON 500 supporta il Wi-Fi 6 grazie al chip Killer Wireless-AC 1550. Il controller Killer E3000 Ethernet assicura inoltre una latenza minore anche con connessione via cavo.

ACER Nitro 5 è notebook gaming con specifiche inferiori, ma comunque interessanti. Anche in questo caso, lato CPU è possibile inserire fino a un Intel Core i7-10750H, mentre per quanto riguarda GPU dedicata potete scegliere tra: RTX 2060, GTX 1660 Ti o GTX 1650. Sono inoltre disponibile configurazione con due tipi di display: uno da 15,6 pollici e uno da 17,3 pollici, entrambi Full HD con un refresh rate di 144Hz e un tempo di risposta di 3ms.

Potete includere fino a 32GB di RAM DDR4 e due SSD M.2. Il nuovo Acer Nitro 5 supporta il Wi-Fi 6 e utilizza una scheda di rete Killer E2600 Ethernet per gestire le connessioni via cavo.