Acer Swift 3x | La nostra anteprima

In occasione dell’evento Global Press Conference Next@Acer tenutosi lo scorso mese, la nota compagnia taiwanese ha presentato la sua nuova linea di prodotti destinata sia all’utenza consumer che business, senza dimenticare i videogiocatori.

Oggi diamo una prima occhiata al nuovo Acer Swift 3x, notebook che ha in dotazione la nuova grafica dedicata Intel Iris Xe MAX abbinata ai processori Intel Core di undicesima generazione (fino al Core i7-1165G7), per offrire ai professionisti la potenza di elaborazione necessaria per lavorare e giocare on the go. Il computer portabile sarà configurabile con massimo di 16GB di RAM LPDDR4X e 1 TB di SSD PCIe NVMe per l’archiviazione. Le prestazioni sono sempre ottimali grazie al sistema di dissipazione con due heat pipe ed alla cerniera che consente di sollevare il notebook quando aperto, in modo da ottimizzare il flusso d’aria. Sono inoltre previste molteplici modalità di raffreddamento accessibili tramite la scorciatoia Fn+F.

Moderno e leggero, nonché facile da trasportare, date le dimensioni di 32,2×21,2×1,79 cm ed il peso di appena 1,37Kg, Swift 3x gestisce le app più impegnative fino a un massimo di 17,5 ore grazie alla sua batteria da 57Wh e, se necessario, può anche essere ricaricato rapidamente per ottenere quattro ore di autonomia con soli trenta minuti di carica. Il dispositivo è dotato di un display IPS da 14” che copre il 72% della gamma cromatica NTSC ed offre un rapporto screen-to-body pari all’84%. Le tecnologia AcerExaColor e Acer Color Intelligence si occupano di migliorare i colori e rendere l’immagine il più naturale possibile, nonché ridurre l’affaticamento visivo.

Per quanto riguarda la connettività, Acer Switch 3x può collegarsi alle velocissime reti WiFi 6 (Gig+) grazie al chip Intel AX201 che offre il supporto al Bluetooth 5.1, ma è anche dotato di un’ampia gamma di porte, tra cui USB-C, Thunderbolt 4 e USB 3.2 Gen 2, che garantiscono un veloce trasferimento di dati.

Grazie al lettore di impronte integrato, Windows Hello verifica in modo rapido e sicuro l’identità dell’utente senza richiedere password, mentre il supporto alla funzionalità Wake On Voice (WoV) permette di attivare ed interrogare Windows 10 mentre lo schermo è inattivo, interagendo con Cortana anche in modalità Modern Standby. Ultimo, ma non certo per importanza, il sistema audio, che può contare sul supporto DTS, mente la tastiera è retroilluminata e non manca una webcam con risoluzione di 1280×720 pixel, indispensabile al giorno d’oggi.

Da questa prima prova, Acer Swift 3x ci è sembrato un notebook compatto e solido, in grado di fornire ottime prestazioni e con un’autonomia elevata. Ricordiamo che Acer Swift 3X SF314-510G sarà disponibile in Italia da gennaio con prezzi a partire da 1.199€.