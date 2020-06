Acer Swift 5, primi notebook con CPU Intel Tiger Lake

Come riportato qualche giorno fa, la undicesima generazione di CPU Intel denominata Tiger Lake che adotterà l’architettura Willow Cove abbinata alla tanto attesa architettura grafica Xe e processo produttivo a 10 nm, è ormai prossima al debutto. Questi nuovi processori sono stati progettati per i notebook, in modo da renderli ancora più sottili e leggeri, senza però rinunciare alle performance.

Intel per queste nuove CPU ha deciso di mantenere il numero dei core pari a 4, portando diverse migliorie all’architettura utilizzata, ma ha ampliato notevolmente il comparto grafico integrato, così da offrire delle prestazioni considerevoli. Come abbiamo visto in questo articolo, la grafica Xe permetterebbe infatti di giocare ad alcuni titoli in Full HD a 30 FPS con un buon livello di dettaglio.

Queste nuove proposte di Intel dovrebbero mantenere invariati i TDP: per i modelli Tiger Lake-Y dovremo avere TDP pari a circa 9W, variabile da un minimo di 5W ad un massimo di 15W a seconda delle esigenze del produttore, mentre per le CPU Tiger Lake-U il TDP sarà pari a 28W, modificabile a 10W oppure 15W.

Nel frattempo, alcuni store online hanno iniziato a mettere in catalogo quelli che saranno i prossimi notebook contenenti le CPU Intel Tiger Lake. Il primo di questi computer portatili a essere elencato è Acer Swift 5, disponibile in due varianti, una con CPU Intel Core i5-1135G7 e una con CPU Intel Core i7-1165G7. Secondo quanto si legge sul sito entrambi i modelli dovrebbero essere in stock il 27 luglio, data che coinciderebbe con il lancio dei processori Tiger Lake.

Entrambi i laptop sono emersi in uno store olandese: Acer Swift 5 SF514-55T-548J con Core i5-1135G7 dovrebbe avere un prezzo di 1130 euro includendo l’iva del 21% applicata dallo stato olandese, mentre la versione Swift 5 SF514-55T-77BX con CPU Core i7-1165G7 avrà un costo di circa 1380 euro iva inclusa. Quest’ultimo modello dovrebbe anche contenere un SSD da 1 TB. In Italia, a causa dell’aliquota dell’IVA imposta al 22%, il prezzo dovrebbe risultare leggermente più alto.

Per avere più notizie su queste nuove CPU Intel Tiger Lake non ci resta altro che aspettare l’annuncio ufficiale.