Non solo Chromebook ovviamente, all’evento Next@Acer la società ha rivelato anche nuovi notebook delle linee Swift e Spin, tutti equipaggiati con processori Intel Core di dodicesima generazione e con sistema operativo Windows 11.

Acer Swift 3 integra un processore ad alte prestazioni Alder Lake serie H con grafica integrata Iris Xe, SSD PCIe 4.0 e fino a un massimo di 16GB di RAM LPDDR5, caratteristiche hardware perfette sia per i professionisti che per gli studenti alla ricerca di un notebook affidabile e potente, che possa accompagnarli lungo tutto il percorso universitario.

Il notebook è certificato Intel Evo, a garanzia delle prestazioni e della lunga durata della batteria, inoltre è equipaggiato con uno schermo OLED da 14 pollici con rapporto d’aspetto 16:10 e risoluzione 2,8K, oltre a un rapporto schermo/corpo del 92% e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Grazie ai neri assoluti della tecnologia OLED e alla copertura 100% DCI-P3, lo schermo di Acer Swift 3 è ideale sia per la visione di contenuti multimediali sia per la loro creazione.

Anche lavorare in viaggio non sarà un problema: oltre alla già citata ottima autonomia assicurata dalla certificazione Intel Evo, lo spessore di soli 17,9mm e un peso pari a 1,4kg assicurano la massima portabilità. Non mancano poi connettività Wi-Fi 6E di ultima generazione, webcam Full HD con Temporal Noise Reduction per le videoconferenze, due porte USB tipo C, due porte USB tipo A e un’uscita HDMI. Acer Swift 3 sarà disponibile dal prossimo mese di luglio, con un prezzo di partenza di 999 euro.

Oltre al nuovo Swift, Acer ha mostrato anche i modelli Spin 5 e Spin 3, convertibili sottili e leggeri pensati per chi usa il laptop per tutte le proprie attività quotidiane, da quelle lavorative a quelle di svago.

Acer Spin 5 pesa solamente 1,3kg e ha uno spessore di 16,9mm. Il display è touchscreen da 14 pollici con rapporto d’aspetto 16: 10 e risoluzione 2560 x 1600, con certificazione TÜV per basse emissioni di luce blu. Anche Acer Spin 5 è certificato Intel Evo e sotto la scocca integra un processore Intel core i7 Alder Lake, abbinato a un massimo di 16GB di memoria RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 fino a 1TB per l’archiviazione. La scheda di rete Intel AX1675i garantisce pieno supporto a connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, mentre le due porte Thunderbolt 4 offrono grandi possibilità di espansione, oltre a trasferimento dati e alimentazione rapidissimi.

Acer Spin 5 è anche compatibile con la penna ricaricabile Acer Active Stylus con tecnologia Wacom AES 2.0 e supporto a 4096 livelli di pressione. Il convertibile arriverà sul mercato nel mese di luglio a partire da 1399 euro.

Chiudiamo con Acer Spin 3, fratello minore del modello appena descritto, con cui condivide diverse caratteristiche. Anche qui troviamo uno schermo da 14 pollici Full HD con supporto alla penna, usabile per prendere appunti o disegnare, processore Intel Core di dodicesima generazione, SSD PCIe per la massima velocità anche in termini di storage e ricarica rapida, che in soli 30 minuti fornisce 4 ore di utilizzo. Anche in questo modello è possibile collegare tutti gli accessori necessari grazie alle due porte Thunderbolt 4 presenti. Acer Spin 3 arriverà già nel mese di giugno, a un prezzo di 999 euro.