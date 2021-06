Acer Travelmate Spin P6 | La nostra anteprima

Settimana scorsa Acer, in occasione del suo evento Next@Acer, ha annunciato i nuovi prodotti della serie Travelmate, destinati al mercato delle aziende e dei professionisti. Noi di Tom’s abbiamo analizzato per voi il Travelmate Spin P6 (P614RN-52), notebook dal design 2-in-1 caratterizzato da un’ottima qualità di produzione, e che vede la sua struttura in alluminio certificata Military Standard MIL-STD 810H.

All’interno dello chassis, composto da una lega di magnesio-alluminio, troviamo un processore Intel Core i7-1165G7, una memoria RAM da 8GB saldata (disponibile fino a un massimo di 32 GB) e un SSD da 512 GB (disponibile anche nella versione da 1 TB). A condire il tutto vi è un display touch da 14 pollici realizzato in Corning Gorilla Glass, che offre un rapporto di 16:10, risoluzione di 1920 x 1200 pixel e una copertura della gamma di colori sRGB del 100%. Lo schermo supporta anche l’input tramite pennino, nascosto nel corpo dell’Acer Travelmate Spin P6 e che consente di disegnare e prendere appunti direttamente sullo schermo, grazie anche alla compatibilità con Windows Ink.

La connettività è garantita da due porte USB-C con supporto Thunderbolt 4, una USB-A, un lettore di schede microSD e una porta HDMI. La chicca sta inoltre nella possibilità di poter integrare una eSim per sfruttare la connettività 5G, in modo da facilitare il più possibile la connessione a internet a chi si trova spesso in giro per lavoro.

Tutto ciò è racchiuso in un notebook spesso solamente 16.8 mm e dal peso di circa 1 kg, che lo rendono il notebook ideale da avere sempre in giro senza che esso rappresenti un peso. La durata della batteria non dovrebbe destare particolari preoccupazioni: i suoi 4821 mAh vi garantiranno fino a 20 ore di autonomia. Nel caso in cui non dovessero bastare, potete comunque fare affidamento alla tecnologia di ricarica rapida, che vi consentirà di ricaricarla dell’80% in un’ora.

In redazione abbiamo ricevuto una delle versioni preliminari dell’Acer Travelmate Spin P6, quindi non abbiamo potuto effettuare alcun benchmark per valutare le prestazioni effettive. Il notebook, ve lo ricordiamo, dovrebbe arrivare sul mercato verso la fine dell’anno a un prezzo di partenza di 1199 euro.