Acer Winter Sale, fino a 300€ di sconto su una selezione di portatili

Comincia l’anno nuovo e con esso arrivano anche le prime offerte online e tra i primi a scendere in campo con offerte davvero interessanti c’è Acer, che ha appena dato il via alla sua promozione “Winter Sale”, con cui si scontano tantissimi portati con decurtazioni sul prezzo fino a ben 300€! Un’occasione ghiotta, perché grazie agli sconti Acer è possibile acquistare uno dei tanti ottimo notebook dell’azienda a prezzi davvero eccezionali, con sconti adatti a tutte le esigenze e, soprattutto, a tutte le tasche! Le promozioni che si protrarranno fino al prossimo 2e gennaio e riguarderanno sia i best seller dell’azienda, sia prodotti da poco arrivati sul mercato!

Prodotti come lo straordinario Nitro 5, di cui abbiamo già ampiamente parlato, e grande protagonista anche dei passati sconti del recente Black Friday 2019. Sebbene, dunque, sia un prodotto non nuovo alle promozioni Acer, val comunque la pena dargli una nuova occhiata perché parliamo di un laptop decisamente ottimo per gli appassionati di gaming.

Dotato di uno schermo IPS Full HD da 15,6 pollici (con opzione a 144 Hz) e un design con scocca nera e illuminazione e dettagli in rosso, il Nitro 5 è supportato da un AMD Ryzen 7 3750H che offre 4 core, 8 thread e un clock di base a 2,3 GHz che può accelerare in boost fino a 4 GHz. Oltre alla grafica integrata Vega con 10 CU a 1400 MHz, il portatile offre anche una GPU dedicata Radeon RX 560X per massimizzare al meglio le performance video.

Per godere degli sconti Acer, non dovrete far altro che inserire i prodotti nel carrello, ed assicurarvi di utilizzare gli appositi coupon sconto presenti nella descrizione del prodotto (esempio: INVERNO100). Ovviamente, con così tante offerte sul piatto, ci siamo prodigati di selezionare per voi il meglio del meglio delle proposte da Acer anche se, come sempre, vi invitiamo comunque a tener d’occhio la pagina relativa alla promozione, sia per scoprire tutti i prodotti in sconti, sia per tenere d’occhio quelle che sono le disponibilità dei prodotti, ovviamente molto limitate. Prima di lasciarvi agli acquisti, tuttavia, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti di questi primi giorni del 2020. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

