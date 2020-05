Acer XV272XU: QHD e 240Hz a meno di 700 euro?

Sul sito del rivenditore cinese Taobao è apparso il nuovo Acer XV272XU, erede dell’XV272UP, che pur mantenendo un’estetica fedele al predecessore introduce non poche novità.

Il nuovo monitor di Acer utilizza un pannello AHVA di AUO Optronics. Si tratta di una tecnologia molto simile a quella utilizzata da LG per i suoi IPS. Non è da confondere infatti con la tecnologia VA (Vertical Alignment), ma AHVA sta per Advanced Hyper Viewing-Angle, in grado di offrire un angolo di visione di 178°. La differenza rispetto alla tecnologia di LG è rappresentata dal tempo di risposta, di solo 1ms, e soprattutto dal refresh rate: laddove l’IPS in questione si ferma a 144Hz, il nuovo pannello di AUO riesce a raggiungere ben 240Hz.

Per quanto riguarda la gamma cromatica, il nuovo display riesce a coprire il 99% dello spazio Adobe RGB ed offre un contrasto tipico di 1000:1, che unito ad una luminosità di 400 nits ha fatto ottenere al monitor la certificazione Vesa HDR 400. Il monitor presenta inoltre una risoluzione di 2560x1440p (2K) per una diagonale di 27 pollici. Non mancano alcune caratteristiche chiave a cui Acer ha abituato i propri clienti come ComfyView e la tecnologia FlickerFree oltre al supporto combinato di AMD FreeSync ed Nvidia G-Sync.

Grazie alla base in dotazione, lo schermo può essere gestito praticamente in qualsiasi direzione, in modo da offrire una posizione confortevole indipendentemente da dove viene collocato: è possibile infatti girarlo sul suo asse di +/- 20°, inclinarlo da -5° a +25° o ruotarlo di 90° oltre ad essere regolabile in altezza di 120mm. Non manca il supporto Vesa 100×100 per fissarlo direttamente al muro.

Sul fronte della connessione compare la nuova porta USB Type-C che si somma ad altre 4 porte USB 3.0 Type-A, una DisplayPort 1.2, 2 uscite HDMI 2.0 ed un jack audio da 3,5mm. Compreso anche l’audio integrato grazie a due speaker da 2W. Stando a quanto riportato dal sito, il nuovo monitor di Acer dovrebbe arrivare in Europa nel Q3 di quest’anno con un prezzo di circa 707 euro.