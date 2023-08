Se avete accantonato l’idea delle VPN gratuite poiché cercate il massimo livello di privacy online, funzionalità extra e traffico illimitato, oggi ci sono ulteriori ragioni per preferire NordVPN invece di optare per una delle altre VPN a pagamento. Infatti, oltre al già significativo sconto del 68% e ai 3 mesi extra nel piano di abbonamento, si aggiungono anche una serie di buoni Amazon disponibili con la sottoscrizione di un piano biennale.

I buoni Amazon offerti variano da 10,00€ a 30,00€, a seconda del piano scelto: Standard, Plus o Completo. A differenza delle occasioni precedenti, questa promozione è valida esclusivamente per i nuovi account, quindi sarà necessario utilizzare un indirizzo email non associato a NordVPN. Tuttavia, questo non rappresenta un ostacolo nemmeno per coloro che hanno già attivato un abbonamento con NordVPN in passato, poiché è sufficiente effettuare una nuova registrazione con una mail diversa.

Altre precauzioni da tenere in considerazione riguardano la posizione geografica in cui si effettua la registrazione, che deve avvenire attraverso un indirizzo IP italiano. Coloro che pensano di approfittare dei buoni Amazon per poi sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati offerta da NordVPN, dovrebbero riconsiderare i loro piani. I buoni Amazon verranno consegnati solo dopo la scadenza del periodo in cui è possibile richiedere il rimborso, ovvero tra il 31° e il 40° giorno dall’attivazione del piano.

Questa opportunità va quindi oltre la semplice riduzione del prezzo e coinvolge addirittura Amazon, con incentivi molto allettanti che dovrebbero motivarvi a sottoscrivere un piano NordVPN per garantire la vostra privacy online. NordVPN non teme confronti da questo punto di vista, tanto che il provider è fiero di evidenziare alcune delle caratteristiche chiave che contraddistinguono una VPN di alta qualità, come il vasto numero di server e l’elevata velocità di connessione. Quest’ultima può raggiungere velocità superiori ai 6 Gb/s, sfruttando appieno la larghezza di banda della vostra connessione internet. Inoltre, la possibilità di connettersi a quasi 6.000 server diversi consente agli utenti di usufruire di una rete estesa per indirizzare il traffico e garantire una connessione affidabile e veloce.

Le caratteristiche extra, come la possibilità di utilizzare server specializzati per attività come lo streaming e il download di torrent, aggiungono ulteriore valore all’offerta di NordVPN. Questo provider si impegna anche nella lotta contro il malware e le minacce online grazie alla funzione CyberSec, che blocca siti web dannosi e annunci molesti.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina NordVPN dedicata all’offerta, suggerendovi di effettuare l’attivazione al più presto, anche se c’è tempo fino al 1 ottobre 2023 per approfittarne.

