Se lo sconto esclusivo di 250,00€ che vi avevamo comunicato per il nuovissimo Samsung Odyssey Neo G9 da 57″ non ha saputo catturare la vostra attenzione per l’acquisto di questo concentrato di tecnologia, vi informiamo di un’opportunità ancora più allettante rispetto a quella precedente. A seguito di un’iniziativa ufficiale Samsung, infatti, l’acquisto di questo monitor vi garantirà in omaggio un Galaxy 23, il quale, come ben saprete, ha un valore commerciale notevolmente superiore ai 250,00€ offerti nell’offerta precedente.

Il fatto di avere una diagonale da 57″ suggerisce già che si tratta di un monitor pensato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, di coloro che dispongono dello spazio necessario e delle risorse economiche. Il prezzo di questo monitor è di 2.499,00€, ma è giustificato dalla qualità del pannello, che può essere paragonata, se non addirittura superiore, a molte delle migliori smart TV di fascia alta. In particolare, spicca la risoluzione di 7680 x 2160 pixel, che lo rende il primo monitor al mondo con una definizione Dual UHD. In altre parole, è come se aveste due monitor 4K integrati in un singolo pannello, per una visione che stabilisce un nuovo standard in questa categoria.

Per ottenere il Galaxy 23 in omaggio, è necessario acquistare il monitor entro il 10 settembre e registrare l’acquisto sulla ben nota piattaforma Samsung Members, utilizzata da Samsung per semplificare e velocizzare la partecipazione dei suoi clienti a iniziative come questa. La registrazione deve essere completata entro il 30 settembre 2023.

Tornando al monitor in sé, il Samsung Odyssey Neo G9 da 57″ è una vera e propria rivoluzione, offrendo innovazioni sia in termini di qualità dell’immagine che di ergonomia. Vale la pena menzionare la tecnologia Quantum Matrix basata su Mini LED e sulle relative zone di local dimming, che ammontano a ben 2.392, supportate da un controllo della luminanza a 12-bit. Inoltre, il monitor è certificato DisplayHDR 1000, garantendo una luminosità massima di 1.000 nit, dimostrando ancora una volta che le prestazioni di questo monitor da gaming possono essere paragonate alle migliori smart TV disponibili sul mercato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l'invito ad approfittare di questa occasione, visto che non ci è dato sapere se sarà riproposta in futuro.

