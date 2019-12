Ecco cos’ha comprato la redazione di Tom’s Hardware al Black Friday 2019

Durante il Black Friday e il Cyber Monday vi mettiamo al corrente delle offerte sui vari shop online che potrebbero interessarvi. A volte c’è l’offerta da non farsi sfuggire, altre meno, ma in linea generale c’è sempre qualcosa che c’interessa e che va in sconto e non parliamo necessariamente di hardware, ma di tecnologia in generale e non solo.

Spesso siamo noi a dirvi cosa acquistare, ma stavolta abbiamo pensato di dirvi che cosa abbiamo acquistato noi in questa tornata di sconti, magari potete tirare fuori lo spunto per qualche ultimo, a volte bizzarro, acquisto. E partiamo proprio dalla stupidata che più stupidata non si può.

Sapete quando parlate con gli amici e vi ripromettete che “questo Natale non ci facciamo nulla?”. Beh, qui in redazione qualcuno ha deciso di fare lo scherzone della vita a un amico regalandogli proprio “Nulla”. Una palla di plastica vuota, chiamata Nulla. Spiritosissimo quello che c’è scritto su Amazon. “Cosa si può regalare a una persona che ha tutto? Il dono di nulla. Se si riceve qualcosa, chiedere un rimborso. Regalo perfetto per uno scherzo. Divertimento per tutte le età”.

Rifacciamoci seri. In Tom’s Hardware abbiamo acquistato diversi giochi in scatola per amici e famigliari, tra cui il monopoli di Game of Thrones e la mappa del mondo da grattare, in modo da tenere conto dei paesi che avete visitato. Tra le varie ed eventuali un materasso gonfiabile e un albero di Natale da 180 centimetri.

Veniamo ora alla parte tecnologica. Abbiamo acquistato qualche Fire Stick TV, un bel Sega Megadrive Mini e un alimentatore compatto di Corsair, il modello SF750 in formato SFX. Nella lista seguente potete trovare tutto quello che abbiamo acquistato in questi giorni, magari alcuni prodotti sono ancora scontati:

Gli acquisti della redazione di Tom’s Hardware

