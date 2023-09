Acronis ha annunciato una nuova versione del suo software di protezione Cyber Protect Home Office, conosciuto in passato come Acronis True Image, che integra soluzioni di backup sicuro e protezione basata su intelligenza artificiale, una caratteristiche lo rende il primo software di sicurezza per utenti consumer basato su IA al mondo.

Secondo i dati di Acronis, il 41% degli utenti non esegue mai o esegue raramente un backup dei dati, mentre il 61% preferite una soluzione integrata. Numeri senza dubbio allarmanti, che obbligano a sviluppare un prodotto semplice, completo e affidabile, alla portata di tutti e veloce da usare. Acronis Cyber Protect Home Office offre un backup dei dati consolidato, meccanismi di difesa potenziati dall’IA, strumenti di gestione remota e protezione dei dispositivi mobili, tutto in un’unica piattaforma.

Credit: Acronis

L’integrazione dell’intelligenza artificiale consente di identificare e neutralizzare in maniera proattiva le potenziali minacce, inoltre forniscono un livello di sicurezza aggiuntivo contro gli attacchi informatici, ad esempio ripristinando automaticamente i dati dopo un attacco ransomware. Per ottimizzare la sicurezza è disponibile anche l’autenticazione a due fattori e, oltre al backup, Acronis Cyber Protect Home Office permette anche di clonare dischi in maniera sicura ed efficiente, in modo da avere sempre una copia dei dati al sicuro.

Non manca ovviamente un occhio di riguardo per il mondo smartphone: Acronis Cyber Protect Home Office può conservare rubriche, calendari, foto, file e dati dietro crittografia avanzata ed è possibile accedere ai propri dati ovunque ci si trovi, grazie all’applicazione Acronis Mobile o all’interfaccia web.

“L’intelligenza artificiale progredisce, ma di pari passo si evolvono le tattiche usate dai cybercriminali”, spiega Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “Oggi anche chi ha competenze tecnologiche limitate può provocare gravi danni a tanti utenti, sferrando attacchi di phishing e social engineering complessi. Per proteggere dati, applicazioni e sistemi è necessaria una soluzione di Cyber Protection completa, che includa funzionalità di sicurezza e backup dei dati. È con orgoglio quindi che presentiamo il più recente aggiornamento di Acronis Cyber Protect Home Office, con prestazioni migliorate e sicurezza rafforzata, pensato per la protezione dei dati, dei dispositivi e dei piccoli uffici degli utenti privati”.

Tutto il pacchetto Acronis Cyber Protect Home Office è disponibile a un prezzo conveniente, con licenze annuali a partire da 49,99 euro.