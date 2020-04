ADATA ha annunciato due nuove schede di memoria di grado industriale, ISDD33K e IUDD33K

ADATA ha presentato due nuove schede di memoria di grado industriale, ISDD33K (scheda SD) e IUDD33K (microSD). Le suddette sono state progettate per combinare prestazioni, portabilità e durabilità; sono disponibili in tagli da 512GB, 1TB e 2TB.

ISDD33K e IUDD33K sono basate su architettura 3D TLC e offrono velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 95 e 70MB/s. ISDD33K è altamente affidabile, compatibile ed efficiente; è ideale per dispositivi medici, sistemi di sorveglianza e sistemi di vendita così come IUDD33K, per automazioni industriali. Sia IUDD33K che ISDD33K supportano S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), che può indicare guasti imminenti, ed E2E (End-to-End) Data Protection.

Entrambe le schede di memoria operano ad ampi intervalli di temperatura (da -40 °C a 85 °C). I due chip supportano LDPC ECC (Low Density Parity Check Error Correcting Code), una tecnologia che consente agli algoritmi di operare in tempo reale, decodificare con precisione e migliorare la qualità delle trasmissioni di dati.

Le due soluzioni supportano anche il livellamento dell’usura, per distribuire i cicli di scrittura/cancellazione in modo uniforme tra i blocchi per una maggiore durata del prodotto. Inoltre appartengono alla classe V10, quindi offrono una larghezza di banda di almeno 10 MB/s per la registrazione di video ad alta risoluzione.

Queste schede di memoria implementano anche la tecnologia proprietaria A+SLC, che utilizza un firmware personalizzato con un algoritmo di ordinamento A+ per emulare le prestazioni SLC. A+SLC è altamente affidabile, offre un’eccellente integrità dei dati e un eccellente rapporto costi-prestazioni.

Per informazioni su disponibilità e prezzi, dovete contattare il rappresentante ADATA più vicino tramite industrial.adata.com.