Adata ha recentemente presentato al Computex l’unità SSD NeonStorm NVMe, che include un sistema di raffreddamento a liquido, risultando veramente impressionante da vedere. Questo sistema di raffreddamento ad acqua aiuta a mantenere velocità di lettura sequenziale fino a 14 GB/s e quella di scrittura sequenziale fino a 12 GB/s, cifre impressionanti anche rispetto ad altri SSD PCIe 5.0 già molto veloci.

Più in dettaglio, un involucro trasparente assorbe il calore utilizzando un refrigerante, mentre un tubo in lega di alluminio interno trasferisce il calore tra l’aria e il sistema di raffreddamento a liquido. Due ventole sui lati dissipano il calore generato. Tutti questi componenti si trovano sopra un dissipatore di calore e una guarnizione termica, i quali migliorano la dissipazione del calore e riducono la resistenza termica. Adata afferma che questa configurazione supera del 20% i tradizionali dissipatori di calore per gli SSD.

Per raggiungere le prestazioni, SSD NeonStorm richiede un controller SM2508 compatibile con Silicon Motion NVMe 2.0. Questo, è in grado di leggere e scrivere fino a due milioni di IOPS. L’unità sarà disponibile con capacità fino a 8 TB quando verrà presentato entro la fine dell’anno.

Anche se NeonStorm rappresenta un passo avanti nell’ambito dei sistemi di raffreddamento per unità SSD, Adata non è la prima azienda a implementare un enorme dissipatore di calore su un’unità NVMe. Anche Aorus, in passato, ha svelato un sistema analogo dotato di un dissipatore di calore passivo che svolge una funzione simile. Tuttavia, raggiunge velocità PCIe 5.0 più vicine ai 10 GB/s in lettura sequenziale e 9,5 GB/s in scrittura sequenziale. Numeri importanti, certo, ma distanti dalla proposta di ADATA.

Anche se può essere difficile integrare dissipatori di calore SSD all’interno di un sistema completo a liquido, i test hanno dimostrato quanto siano essenziali per mantenere le massime prestazioni. Senza un adeguato sistema di raffreddamento, SSD Crucial T700, ad esempio, passa dalle incredibili velocità di lettura sequenziale di 12,3 GB/s a velocità simili a quelle di un HDD tradizionale, intorno ai 101 MB/s.