ADATA SPECTRIX D50, nuove RAM che raggiungono i 4800MHz

ADATA, il colosso taiwanese esperto nella produzione di memorie flash e non solo, ha presentato la sua ultima linea di RAM aggiornando la sua ormai consolidata serie SPECTRIX.

I nuovi moduli si attestano ad entrare nella famiglia D50, che a differenza della precedente serie (ovvero le SPECTRIX D60G) offre ora fino a 32GB di memoria, taglio perfetto per i più esigenti. I moduli saranno disponibili in singoli banchi oppure in coppia.

ADATA conferma che le nuove SPECTRIX D50 vantano il potenziale per garantire velocità fino a ben 4800MHz in overclock e offrono un design come da tradizione ricco di LED RGB, inseriti però in un elegante dissipatore passivo. Andando nel vivo delle specifiche tecniche, ADATA dichiara di aver svolto un approfondito lavoro di selezione per i chip da montare sulle proprie RAM, che offrono una velocità minima di 3000MHz per singoli banchi da 8GB e 16GB, con latenze pari a 16-20-20. La massima velocità raggiungibile da un banco da 8GB è di 4133MHz con timing da 19-23-23, mentre per il taglio da 16GB si arriva fino a 3600MHz con timing di 18-20-20.

Garantito anche il pieno supporto a piattaforme AMD ed Intel. Proprio come ADATA ci ha abituati, anche queste RAM offrono un imponente dissipatore spesso circa 2mm, questa volta però meno aggressivo e più elegante rispetto a quello visto su altri prodotti.

Il produttore taiwanese definisce il design delle nuove SPECTRIX geometrico, per via delle sue linee squadrate. Troviamo sul profilo laterale una figura triangolare illuminata da LED interni. Ovviamente le nuove RAM vantano il supporto alla maggior parte dei software di controllo RGB delle vostre schede madri, oltre che XPG RGB Sync, programma sviluppato proprio da ADATA. Disponibile anche un profilo che sincronizza l’illuminazione con la vostra musica in riproduzione.

Le varianti dei moduli da 32GB fino a 4800MHz e 4600MHz saranno disponibili a partire da maggio, mentre le altre saranno disponibili nel corso del mese di aprile. Per adesso non disponiamo informazioni per quanto riguarda i prezzi.