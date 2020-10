Adata spinge le sue memorie Spectrix D50 Xtreme sino a 5.300MHz

Adata ha raggiunto un importante risultato con le sue memorie Spectrix D50 Xtreme, che il brand ha recentemente annunciato a settembre. Xtreme Performance Gear (XPG), la divisione gaming di Adata, ha overcloccato le Spectrix D50 Xtreme sino alla frequenza di 5.300MHz.

Le Spectrix D50 Xtreme sono attualmente disponibili solo nelle versioni DDR4-4800 e DDR4-5000, ma Adata non ha specificato quale kit ha usato per raggiungere il clock di 5.300MHz. Il produttore afferma che i moduli utilizzano circuiti integrati e PCB della massima qualità, ma non ha svelato la loro origine.

In ogni caso, XPG ha raggiunto questo traguardo sulla nuova scheda madre MEG B550 Unify X di MSI, prodotto prettamente indirizzato all’overclock più spinto, con una Adata Spectrix D50 Xtreme (nome in codice Renoir) di AMD. Le memorie avevano i timing impostati a 19-28-28-48. Tuttavia, Adata non ha rivelato il voltaggio impiegato.

Sebbene non siano disponibili al grande pubblico, i chip Renoir per desktop sono molto popolari tra gli overclocker estremi. Le APU basate da Zen 2 a 7nm hanno dimostrato di possedere un IMC (controller di memoria integrato) molto efficiente, riuscendo ad ottenere alcuni record mondiali. L’overclocker XPG, che attualmente detiene il record per le memorie DDR4 più veloci (6.666MHz), ha utilizzato un Ryzen 7 4700GE, un’altra APU AMD, per portare a termine l’impresa.

Al momento, non è chiaro se Adata offrirà le Spectrix D50 Xtreme anche nella variante DDR4-5300 in futuro o si tratta solo di una dimostrazione della qualità del prodotto.

Circa un mese fa vi abbiamo parlato anche del mini PC XPG GAIA, sistema dalle dimensioni piuttosto contenute pensato per i videogiocatori e creatori di contenuti che non hanno a disposizione tanto spazio sulla propria scrivania ma che vogliono contare su potenza e funzionalità. ADATA XPG GAIA è basato su un Intel NUC 9 Extreme Kit – Ghost Canyon ed è equipaggiato con un processore Core i9-9980HK in grado di spingersi sino alla frequenza di 5,0GHz che dispone di otto core. Grazie al suo TDP di soli 45W, inoltre, genera anche meno calore e consuma meno energia. Il sistema può essere dotato di una scheda grafica aggiuntiva, della lunghezza massima di 202mm, per disporre di una maggiore potenza grafica.