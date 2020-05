ADATA svela Falcon, nuovo SSD PCIe 3.0 M.2 2280

ADATA ha svelato la nuova linea di SSD Falcon. Queste soluzioni hanno un fattore di forma M.2 2280, sono basate su chip Flash NAND 3D e utilizzano fino a quattro linee PCIe 3.0. I nuovi SSD sono disponibili in tagli con capacità compresa tra i 256GB e i 2TB e sfoggiano un dissipatore in lega di alluminio, con scanalature incise per un design moderno e una migliore dissipazione del calore.

Manca il supporto allo standard PCIe 4.0, ma le prestazioni sono comunque interessanti. i nuovi SSD Falcon di ADATA offrono una velocità in lettura di 3,1GB/s e di 1,5GB/s in scrittura sequenziale, mentre le prestazioni in lettura e scrittura casuale raggiungono i 180K IOPS. Il dispositivo è operativo a una temperatura compresa tra i o°C e i 70° Celsius e resiste a urti d’onda semisinusoidale di 1500G fino a 0,5ms. La garanzia è di 5 anni e l’azienda dichiara un monte ore fra i guasti (MTBF) di circa due milioni di ore. Elevata anche la resistenza: ADATA dichiara che gli SSD Falcon possono gestire fino a 1200 terabyte scritti (TBW).

Questo SSD supporta la tecnologia ECC LDPC (Low-Density Parity-Check), che permette di rilevare e correggere errori, al fine di garantire l’integrità dei dati e quindi godere di una durata estesa, e la crittografia AES a 256 bit per la protezione dei dati. Falcon sfrutta il protocollo Host Memory Buffer (HMB), che utilizza la memoria di sistema come cache degli indirizzi e di alcuni dati. Non c’è DRAM ma è presente l’SLC caching, che utilizza dei chip NAND SLC come cache per velocizzare ulteriormente le prestazioni e non avere cali troppo marcati in caso di carichi di lettura e scrittura prolungati.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto; per il momento non ci sono dettagli in merito a un’eventuale disponibilità nel nostro paese.