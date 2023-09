Ci ha lasciato l’1 settembre, all’età di 76 anni, Dennis Austin, co-creatore di PowerPoint. I familiari hanno reso noto che l’uomo è deceduto a causa di un cancro i polmoni, il quale ha portato a una metastasi al cervello.

Austin studiò in diversi atenei di prestigio, come il MIT e l’UC a Santa Barbara, diventando poi sviluppatore software. Egli si unì, infatti, a un’azienda chiamata Forethought, dove contribuì a dare vita a PowerPoint, inizialmente denominato “Presenter”.

Il software venne pubblicato nel 1987 per Macintosh e colpì talmente tanto Microsoft che decise di acquistare Forethought pochi mesi dopo per 14 milioni di dollari, integrando il programma in Office nel 1990. Austin si occupò, dunque, di curarne l’evoluzione in PowerPoint, svolgendo il ruolo di “sviluppatore principale” dal 1985 al pensionamento nel 1996.

PowerPoint negli anni acquisì un successo enorme, generando vendite per oltre 100 milioni di guadagni entro il 1993. Nonostante siano passati oltre 30 anni dal suo debutto in Office, ogni giorno vengono ancora create più di 30 milioni di presentazioni, con utilizzi che vanno dalla scuola di ogni grado alle presentazioni professionali.