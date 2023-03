Poche ore fa se n’è andato Gordon Moore, co-fondatore di Intel e figura che ha rivoluzionato il mondo dell’informatica, con la creazione della “Legge di Moore”. Come riportato da Intel e dalla Gordon and Betty Moore Foundation, Gordon Moore si è spento all’età di 94 anni.

L’uomo è famoso soprattutto per la legge di Moore, scritta per la prima volta nel 1965 e secondo cui “il numero di transistor in un circuito integrato raddoppierebbe ogni anno”.L’enunciato era un obiettivo da perseguire che ha permesso all’industria dei semiconduttori di crescere enormemente; nel 1975 Moore ha cambiato questa legge, affermando che “il numero di transistor in un circuito integrato raddoppierebbe ogni due anni“. Ci sono molti dibattiti in merito, alcuni dei quali riportati anche sulle nostre pagine, ma la legge è considerata vera anche nei giorni nostri.

Credit: Intel

Nel 1968, Gordon Moore ha fondato Intel insieme a Robert Noyce. I due, con Andy Grove, hanno portato l’azienda al successo dando vita al colosso che tutti conosciamo oggi; la società ha iniziato producendo SRAM, dopo aver ottenuto 2,5 milioni di Dollari da diversi investitori. Lo sviluppo di processori è arrivato in un secondo momento, nel 1971, quando l’azienda ha reso disponibile commercialmente lo storico Intel 4004. Successivamente, nel 1978 è stata pioniera dello sviluppo del set d’istruzioni x86 con il leggendario Intel 8086.

In Intel, Moore ha ricoperto il ruolo di vicepresidente esecutivo nel 1975, per poi diventare presidente e infine CEO and chairman nel 1979. Dopo aver lasciato il titolo di CEO nel 1987, Moore ha continuato a ricoprire la carica di chairman fino al 1997, quando gli è stata conferita la carica emerita; ha continuato a coprire la posizione fino al 2006, anno in cui si è dimesso.

Pat Gelsinger, attuale CEO di Intel, ha dichiarato:” Gordon Moore ha definito l’industria tecnologica attraverso la sua intuizione e visione. È stato fondamentale nel rivelare il potere dei transistor e ha ispirato tecnologi e imprenditori nel corso dei decenni. Noi di Intel rimaniamo ispirati dalla Legge di Moore e intendiamo perseguirla fino all’esaurimento della tavola periodica. La visione di Gordon vive come nostra bussola mentre usiamo il potere della tecnologia per migliorare la vita di ogni persona sulla Terra. La mia carriera e gran parte della mia vita hanno preso forma all’interno delle possibilità alimentate dalla leadership di Gordon alla guida di Intel, e sono onorato dalla responsabilità di portare avanti il suo retaggio”.

Gordon Moore nel 1990 ha anche ricevuto la National Medal of Technology, un’onorificenza assegnata dal Presidente degli Stati Uniti a inventori e innovatori statunitensi che hanno dato contributi fondamentali allo sviluppo di nuove e importanti tecnologie, mentre nel 2002 ha ricevuto la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. Con la moglie Betty nel 200 ha fondato la Gordon and Betty Moore Foundation, che si occupa di attività filantropiche negli ambiti di conservazione ambientale, scienza e cura dei pazienti; dalla fondazione, l’ente ha donato in beneficienza oltre 1,5 miliardi di Dollari.