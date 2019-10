Addio Kaby Lake-G, Intel manda in pensione la CPU ibrida con GPU AMD

Intel si prepara a togliere dal mercato le CPU Kaby Lake-G con GPU AMD Radeon dedicata. Il progetto non ha avuto il successo sperato.

Intel ha mandato in pensione i processori Kaby Lake-G presentati nel 2017. Si trattava di una sorta di “CPU ibrida” che metteva insieme, sullo stesso package, una CPU Kaby Lake di Intel e una GPU dedicata di AMD, una soluzione custom (malgrado il nome Vega l’architettura era Polaris) con memoria HBM2 dedicata.

Il progetto, per quanto interessante ai tempi, non è andato oltre alcuni portatili e un modello di mini PC Intel NUC. In una nota, Intel sottolinea che la domanda di mercato è virata su altri prodotti e di conseguenza le CPU realizzate con insieme ad AMD saranno abbandonate.

Gli OEM interessati possono piazzare ordini fino al 31 gennaio 2020, con le ultime consegne che termineranno il 31 luglio dello stesso anno. Di seguito la lista dei modelli di CPU con GPU Radeon RX Vega M GL/GH che usciranno di scena:

Nome Product Code Intel Core i7-8706G FH8067703417418 Intel Core i7-8705G FH8067703417515 Intel Core i7-8809G FH8067703417615 Intel Core i5-8305G FH8067703417714 Intel Core i7-8709G FH8067703419113 Intel Core i7-8706G FH8067703417418 Intel Core i5-8305G FH8067703417715

L’idea dietro a Kaby Lake-G era interessante: Intel e AMD avevano deciso di unire le forze per realizzare un chip con sufficiente potenza grafica da poter spodestare le GPU mobile di Nvidia, in particolare le soluzioni Max-Q. L’obiettivo era permettere alle aziende di creare portatili ultrasottili (17 millimetri) ma molto potenti.

Il progetto però non ebbe però il successo sperato e soprattutto la situazione di mercato è cambiata: Intel ha deciso di entrare nel mercato delle GPU dedicate, quindi di potenziare da una parte le GPU integrate nelle proprie CPU e dall’altra di creare chip dedicati che in futuro potrebbero affiancare le proprie CPU nel mondo dei notebook.

Improbabile quindi che vedremo nuovamente una collaborazione tra Intel e AMD in futuro, ma se ci saranno colpi di scena vi aggiorneremo.