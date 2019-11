Adobe Dimension 3.0, l’aggiornamento più grande di sempre

Adobe Dimension 3.0 porta nuovi strumenti d'illuminazione e la possibilità di integrare le proprie creazioni in Aero per vederle direttamente nel mondo reale.

Presentato nel 2017, Dimension è ora giunto alla versione 3.0, e la novità più interessante di questa versione riguarda i nuovi controlli sull’illuminazione. Ma non solo, sono state aggiunte nuove funzioni di rendering per creare immagini di alta qualità, nonché la possibilità di importare i propri progetti 3D all’interno della Realtà Aumentata tramite Aero.

Dimension permette ora di aggiungere e regolare differenti luci direzionali, per dare alla proprie creazioni maggiore profondità. Ogni luce può essere direzionata, ridimensionata, cambiata di colore e intensità.

La funzione “Match Image” è stata migliorata per posizionare gli oggetti tridimensionali su un’immagine di sfondo, allineare la prospettiva e illuminare l’oggetto per un’integrazione naturale. Questi cambiamenti permettono di avere un’idea migliore di come i propri progetti risulteranno quando realizzati nel mondo reale.

Rivista anche la Render Preview, che ora genera un’immagine più vicina a quella reale, evitando la perdita di tempo di dover renderizzare un’immagine finale per valutarla concretamente.

A tal fine, Dimension ora include una funzione “GPU Rendering”, in versione beta, che si avvantaggia della tecnologia RTX inclusa nelle schede grafiche Nvidia. Secondo Adobe, usando questo motore di rendering, è possibile velocizzare l’elaborazione fino a nove volte.

La possibilità di inviare i propri progetti all’applicazione Aero, vi permette di vedere le proprie creazioni nel mondo reale grazie alla potenza della Realtà Aumentata.

Se siete utilizzatori di Dimension, e gradireste l’inserimento di nuove funzioni, potete votare o proporre nuove caratteristiche a questa pagina.