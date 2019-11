Adobe Fresco, ora su Windows

Fresco, l'applicazione per il disegno e pittura di Adobe, è ora disponibile anche per Windows.

Inizialmente disponibile per iPad, ora Adobe Fresco è anche compatibile con Windows. Proprio come la versione per Apple, Fresco per Windows offre gli stessi strumenti per scrivere, disegnare e dipingere. Adobe ha lavorato a stretto contatto con Microsoft e Intel per integrare il software e renderlo il più veloce possibile e sopratutto reattivo, caratteristica essenziale per un prodotto del genere.

Come per altri software, anche Fresco usa Cloud Documents per salvare i progetto nel Cloud, e renderli disponibili su tutti i dispositivi.

Inizialmente Fresco per Windows sarà compatibile con dieci dispositivi, che potete vedere di seguito:

Microsoft Surface Pro 4, 5, 6

Microsoft Surface Book 1, 2

Microsoft Surface Studio 1, 2

Microsoft Surface Go

Wacom MobileStudio Pro 13″, 16″

Se avete utilizzato Fresco su iPad, potreste accorgervi della mancanza di qualche strumento nella versione Windows. Adobe sta lavorando per rilasciare aggiornamenti che possano includere tutti gli strumenti.



Se volete più informazioni su Fresco, vi consigliamo di consultare questa pagina. Di seguito alcuni disegni realizzati con Fresco.