Adobe Max 2020: novità anche per Premiere Pro, After Effects, XD e Aero

Come probabilmente già saprete, Adobe ha tenuto recentemente l’evento digitale Adobe MAX 2020, durante il quale ha presentato le ultime novità inerenti alla sua suite di software pensata per i creativi di tutto il mondo. Dopo avervi parlato di Photoshop e Lightroom, è ora il momento di svelare le ultime caratteristiche introdotte in altri popolari software come Premiere Pro, After Effects, XD ed Aero.

Infatti, Premiere Pro riceverà importanti miglioramenti delle prestazioni, insieme a un’anteprima di Speech-to-Text basato su Sensei, che automatizza la trascrizione vocale dal contenuto video e genera anche didascalie e sottotitoli.

Più corposo l’aggiornamento di After Effects, con l’introduzione di Roto Brush 2 basato su Adobe Sensei che seleziona e traccia un oggetto, fotogramma per fotogramma, isolando automaticamente il soggetto anche con le riprese più impegnative. Inoltre, un nuovo spazio di progettazione 3D offre nuovi elementi 3D, strumenti della fotocamera migliorati e altro ancora, per navigare e progettare in 3D meglio e più velocemente.

Infine, ultimi, ma non certo per importanza, XD, che, grazie alla nuova funzionalità 3D Transforms, consentirà agli UI/UX designers di apportare profondità e prospettiva ai loro progetti e di esplorare il design UI/UX per esperienze AR e Adobe Aero, il quale vedrà l’arrivo di una beta pubblica su desktop che permetterà a tutti di creare esperienze AR immersive ed interattive.

La compagnia ha anche condiviso un aggiornamento sulla Content Authenticity Initiative, un programma incentrato sulla lotta alla manipolazione di contenuti online. Attraverso quest’ultima, Adobe sta guidando lo sviluppo di una soluzione che non solo consente ai creatori di mostrare quali modifiche hanno apportato ai loro contenuti prima di condividerli, ma aiuta anche i consumatori a orientarsi nel mondo dell’informazione e individuare più facilmente contenuti ingannevoli.

Per tutti i contenuti diffusi da Adobe in forma gratuita, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di MAX 2020.