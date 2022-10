Adobe Photoshop sta per ricevere un nuovo aggiornamento con cui espande notevolmente le sue funzionalità sia su dekstop che su iPad. L’update introduce ulteriori strumenti per la selezione di elementi nelle immagini, nuovi Neural Filters, la possibilità di collaborare su un lavoro con altri utenti e tanto altro. L’azienda ha innanzitutto migliorato lo strumento di selezione degli oggetti, aumentando la precisione della selezione automatica e ampliando gli elementi che l’intelligenza artificiale è in grado di riconoscere in autonomia. Questa funzionalità era stata introdotta per la prima volta nel 2020, permettendo di selezionare velocemente un oggetto presente nell’immagine aprendo un semplice riquadro sopra di esso. Con il nuovo aggiornamento, il software è ora in grado di riconoscere più parti come cielo, edifici, terreno, pavimenti, piante, acqua, montagne, strade e marciapiedi.

Adobe ha anche aggiunto la nuova scorciatoia “Maiusc + Del” per la funzionalità “Riempimento in base al contenuto”, quando viene eliminata una selezione dall’immagine. Come anticipato inizialmente, le altre novità includono anche nuovi Neural Filters, una tecnologia introdotta anch’essa nel 2020, che consente di apportare modifiche avanzate ai soggetti della foto, come levigare la pelle, modificare le espressioni facciali o applicare stili pittorici provenienti da famose opere d’arte. Nella nuova versione sarà ora anche possibile restaurare una vecchia foto, correggendo in automatico imperfezioni come graffi o strappi, riconosciuti in automatico dall’IA, secondo Adobe stessa.

Fonte: Adobe

Su iPad, Photoshop introduce più strumenti desktop, tra cui appunto la possibilità di rimuovere lo sfondo con un tocco e il riempimento in base al contenuto. Sarà nello specifico possibile isolare rapidamente un elemento o un soggetto dall’immagine, generando in automatico una nuova maschera di livello per eliminarlo dalla scena o applicare delle modifiche. Oltre a ciò, il riempimento in base al contenuto è stato velocizzato ed è ora in grado di funzionare con pochi tocchi. La modalità ritratto rende ora anche disponibili nuove opzioni di editing, come le regolazioni automatiche per il tono, il contrasto e il colore, raggiungibili nel pannello Filtri.

Le novità non si fermano tuttavia solo agli applicativi, Adobe annuncia infatti di essere al lavoro per espandere ulteriormente le funzionalità anche per la versione web di Photoshop, lanciata lo scorso anno ma attualmente più limitata rispetto le controparti software per dispositivi. In maniera simile a quanto fatto su iPad, sono in arrivo nuove funzioni come la sezione Adobe Camera Raw, selezione oggetti, rimozione dello sfondo e il riempimento in base al contenuto.