Adrenalin 2019 Edition 19.7.2, AMD è pronta per la beta di Gears 5

AMD supporta la Beta di Gears of War 5 e sistema diversi bug con i driver Adrenalin 2019 Edition 19.7.2.

AMD ha pubblicato nelle score ore i nuovi driver Adrenalin 2019 Edition 19.7.2 che vanno a risolvere diverse problematiche riscontrate dagli utenti e aggiungono delle ottimizzazioni per la beta di Gears 5.

Tra i bug risolti troviamo l’impossibilità di fare streaming e condividere video su Facebook tramite Radeon ReLive, ma anche le texture in Star Wars Battlefront II che apparivano pixellate o sfocate usando le API di Direct X 11.

C’era anche un problema di flickering di Radeon Overlay con i software e i giochi Direct X 9 con il Radeon Image Sharpening attivo e, sempre in tema di flickering, i possessori del visore Valve Index potevano sperimentarlo per circa 30 secondi avviando SteamVR su un sistema con Radeon RX 5700.

AMD ha risolto anche un problema di corruzione del colore/texture giallo in DOOM e sono state apportati miglioramenti anche a Radeon WattMan, affetto da qualche bug. Per installare i nuovi driver e trarre beneficio dei correttivi potete andare a questo indirizzo, dove ci sono tutti i link per il download.

La compatibilità dei driver parte dalla serie Radeon HD 7700-7900 e arriva fino alle attuali Radeon RX 5700 per quanto riguarda le schede grafiche desktop, mentre per le GPU dei portatili si parte dalla Radeon HD 7700M-7900M fino alla Radeon R7 M400.

Sul fronte delle APU con GPU Radeon sono supportati tutti i processori a partire dai Sempron con Radeon R3 fino ai recenti Ryzen con grafica Vega; su quello notebook dalla Radeon HD 8180-8400 presente sulle APU Temash fino, anche in questo caso, agli ultimi Ryzen con grafica Vega.

I driver sono compatibili con Windows 10 a 64-bit ma anche Windows 7 a 64-bit con SP1 o successivo.