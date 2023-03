Stai ancora utilizzando una versione obsoleta di Windows? È tempo di eseguire l’aggiornamento a Windows 10, il sistema operativo più utilizzato al mondo: su GoDeal24 trovi tutte le versioni di Windows 10 con uno sconto fino al 50%.

Che tu sia uno smanettone, un professionista o semplicemente un neofita, GoDeal24 ti permette di scegliere tra Windows 10 Professional, Windows 10 Home e Windows 10 Enterprise.

Cerchi, invece, la soluzione perfetta per semplificare il tuo lavoro e migliorare la produttività? Con GoDeal24 Woman’s Day Sale, puoi ottenere l’ultimo Office 2021 Professional per soli 25,61€!

Inoltre, con anni di esperienza nei prodotti software per PC, GoDeal24 offre un servizio clienti eccellente, che include il supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per guidarti dall’acquisto e all’installazione. Non perdere questa opportunità per ottimizzare il tuo lavoro e la tua produttività: acquista Office 2021 da GoDeal24 oggi stesso.

62% di sconto su Microsoft Office – Codice sconto: GOLE62

Caratteristiche delle versioni Windows 10:

Windows 10 Professional : dispone di funzionalità esclusive per la sicurezza e il lavoro in ufficio

: dispone di funzionalità esclusive per la sicurezza e il lavoro in ufficio Windows 10 Home : presenta tutte le feature principali di Windows a un prezzo accessibile

: presenta tutte le feature principali di Windows a un prezzo accessibile Windows 10 Enterprise: ideato in ottica aziendale, offre strumenti personalizzati per soddisfare le esigenze a livello imprenditoriale

Inoltre, su GoDeal24 puoi trovare anche l’ultimo Windows 11 a un prezzo vantaggioso.

Saldi limitati: 50% di sconto su Windows – Codice sconto: GOLE50

Windows 10

Windows 11

Altri Windows

62% di sconto sui pacchetti e altri Microsoft Office – Codice sconto: GOLE62

Software essenziali per il computer al miglior prezzo

Serie Ashampoo

Il software sviluppato da Ashampoo ha davvero tutto ciò di cui hai bisogno, tra cui suite da ufficio, ottimizzazione del sistema, elaborazione delle immagini, disinstallazione e pulizia del sistema, crittografia dei file, ecc.

Altri tool per il PC

Su GoDeal24 puoi anche acquistare altri pratici strumenti, tra cui software per ufficio comunemente usati, editor di immagini, Adguard, che ti consente di evitare interferenze pubblicitarie, MacBooster 8 per sistemi Mac e altri strumenti e software con varie funzioni per rendere l’uso del tuo computer più sicuro e conveniente.

Puoi, quindi, risparmiare tempo e denaro con licenze Microsoft scontate, importanti software di sicurezza IT e altri strumenti informatici come IOBIT, Ashampoo, Disk Drill e molti altri.

Con Godeal24 sai che il tuo software è sicuro e originale al 100 %, con garanzia di supporto e aggiornamento a vita da parte di Microsoft.

Prova lo shopping senza problemi con la consegna digitale di Godeal24, che invia il tuo software direttamente alla tua e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Inoltre, con una valutazione eccellente di TrustPilot al 98% puoi essere sicuro della qualità del prodotto che stai acquistando. Non perdere questa occasione per risparmiare fino al 90% sul software di cui hai bisogno.

Supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e servizio post-vendita a vita – service@godeal24.com.