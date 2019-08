Motherboard Asus AM4 serie 300 e 400, piena compatibilità con i Ryzen 3000

Asus fa il punto della situazione sul supporto ai processori Ryzen 3000: l'azienda garantisce il supporto anche sulle motherboard con chipset A320.

Al fine di fare estrema chiarezza Asus ha ribadito che l’intera gamma di motherboard AM4 con chipset della serie 300 e 400 supporta appieno le CPU e le APU Ryzen 3000 (Matisse e Picasso) tramite un semplice aggiornamento del BIOS.

Gli ingegneri di Asus hanno lavorato per rispondere alle esigenze dei clienti, cercando di garantire che sia l’interfaccia sia tutte le funzionalità chiave dell’UEFI BIOS di Asus siano disponibili per gli utenti delle schede madre ASUS con socket AM4 serie 400 e serie 300, aggiungendone di nuove compatibili con i nuovi processori.

Qui potete trovare l’elenco completo delle compatibilità:

Processore Bristol Ridge Summit Ridge Raven Ridge Pinnacle Ridge Picasso Matisse A-series

APU/Athlon CPU Ryzen

1000-series CPU Ryzen 2000-series APU/Athlon APU Ryzen 2000-series CPU Ryzen 3000-series APU Ryzen 3000-series CPU X570 No No Sì Sì Sì Sì X470 Sì Sì Sì Sì Sì Sì B450 No Sì Sì Sì Sì Sì X370 Sì Sì Sì Sì Sì Sì B350 Sì Sì Sì Sì Sì Sì A320 Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Per aggiornare una scheda madre Asus AM4 serie 300 o 400 per la compatibilità con le più recenti CPU e APU Ryzen saranno necessari pochi istanti.

L’aggiornamento può avvenire in due modi. Il primo è tramite ASUS USB BIOS Flashback, funzionalità integrata in alcune motherboard selezionate. L’utente non dovrà far altro che scaricare l’ultimo UEFI BIOS su un’unità flash USB precedentemente formattata in FAT32 e poi premere il pulsante USB BIOS Flashback o Reset sulla scheda madre.

L’aggiornamento avverrà in pochi istanti e non sarà neanche necessario che siano installati moduli di memoria o un processore AM4 al momento dell’aggiornamento. Il secondo metodo utilizzabile è l’utility EZ Flash 3 integrata nell’ASUS UEFI BIOS. Questo strumento consente di installare l’aggiornamento tramite un’unità USB oppure permettere di scaricarlo direttamente da internet.

L’aggiornamento dell’UEFI BIOS è disponibile sulla relativa pagina di supporto della scheda madre, o dal sito web di supporto Asus.