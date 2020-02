Un aggiornamento firmware di Asus svela CPU EPYC non ancora annunciate

Asus di recente ha rilasciato un nuovo firmware per il server RS700A-E9-RS12V2 1U; questo update contiene informazioni interessanti su alcune CPU della famiglia EPYC Rome non annunciate. Il primo a notare la cosa è stato un utente su Twitter, che risponde al nickname di @momomo_us.

Come potete vedere nell’immagine sopra, abbiamo ben 6 nuove CPU; quanto a caratteristiche tecniche, spaziano da 2.0 a 3.7 GHz di base (le frequenze boost sono ignote) a seconda dei core, che a loro volta vanno dagli 8 dell’EPYC 7F32 ai 16 dell’EPYC 7F52. Le altre quattro CPU trapelate offrono tutte 64 core.

Abbiamo inoltre 128 MB di Cache L3 nel caso dell’EPYC 7F32, mentre gli altri processori offrono 256 MB. Naturalmente i TDP sono particolarmente alti: si parte da 180W per l’EPYC 7F32, passando per i 200W delle quattro CPU a 64 Core (EPYC 7662/7702/7702P/7742), fino ad arrivare ai 240W del 7F52. Per finire, supportano 8 canali DDR4 e possiedono fino a 128 linee PCIe 4.0.

Il firmware in questione è già disponibile, di conseguenza è lecito pensare che l’annuncio ufficiale di questi processori arriverà a breve. Lo store statunitense Bottom Line Telecommunications ha già aggiunto al proprio listino i due modelli EPYC 7662 ed EPYC 7532, con un prezzo rispettivamente di 6653 e 3634 dollari circa.