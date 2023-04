Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei problemi emersi inizialmente con i Ryzen 7000X3D, che sembrano colpire anche i processori “lisci”, senza 3D V-Cache. Se non sapete di costa stiamo parlando, in questo articolo potete approfondire la questione, inoltre troverete anche alcuni consigli per prevenire il problema, anche se attualmente la soluzione più semplice e sicura è aggiornare il BIOS della scheda madre.

Riassumendo brevemente l’accaduto, alcuni utenti con Ryzen 7000 si sono ritrovati di punto in bianco con il processore e la scheda madre danneggiati irrimediabilmente, senza aver effettuato operazioni particolari. I primi report sono apparsi come di consueto su Reddit e, dopo alcune indagini, si è scoperto che il problema è legato al voltaggio del SoC, che se troppo elevato causa i danni visti nelle immagini.

Per evitare il presentarsi del problema è necessario mantenere il voltaggio entro 1,25V. È possibile verificare il valore attuale tramite software come HWiNFO o direttamente dal BIOS e, se troppo alto, abbassarlo manualmente o disattivare il profilo EXPO delle memorie RAM, dato che questo tipo di overclock in alcuni casi va ad alzare il voltaggio del SoC.

Un’altra soluzione è quella di aggiornare il BIOS della scheda madre. Non appena è emerso il problema i brand principali (ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock, Biostar) hanno rilasciato nuovi BIOS che limitano il voltaggio e prevengono il problema. Alcuni, come Gigabyte e ASUS, hanno anche rimosso tutte le versioni del BIOS precedenti.

Insomma, se avete controllato il voltaggio SoC da BIOS e siete nella soglia di sicurezza, potete dormire sonni tranquilli. Ma se proprio non vi fidate, allora andate sulla pagina di supporto della vostra scheda madre e aggiornate il BIOS con l’ultima versione disponibile.