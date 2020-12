AIDA64 svela le GPU RTX 3080 Ti, RTX 3060, RTX 3050 e alcune varianti mobile

L’ultima release beta del popolare software AIDA64 di FinalWire sembra confermare l’esistenza di una marea di GPU Nvidia basate su architettura Ampere e ancora non annunciate dall’azienda. L’aggiunta delle CPU al software potrebbe indicare l’arrivo di tali chip nel prossimo futuro. L’annuncio è previsto per il CES?

Ha condividere la scoperta è stato l’utente @Komachi_Ensaka su Twitter. Il changelog del software non ci da alcuna indicazione riguardo le specifiche delle nuove GPU, tuttavia conferma i nomi dei chip che saranno utilizzati, dandoci una vaga idea di cosa possiamo aspettarci dalle non ancora annunciate schede Nvidia.

La GeForce RTX 3080 Ti utilizzerà il chip GA102 e si posizionerà a metà strada tra la RTX 3080 e la RTX 3090 per combattere la fiammante Radeon RX 6900 XT da poco immessa sul mercato da AMD. Dopo l’annuncio della RTX 3060 Ti basata sulla stessa GPU GA104 della RTX 3070, sembra che l’azienda stia progettando di proporre anche una variante non-Ti della scheda basata su un chip diverso: GA106.

La RTX 3050 è praticamente una novità non essendo comparsa in molti dei recenti leak, tuttavia dovrebbe basarsi sulla GPU GA107 ancora non utilizzata in nessuna scheda Ampere in commercio.

Modello GPU Chip utilizzato GeForce RTX 3080 Ti GA102 GeForce RTX 3060 GA106 GeForce RTX 3050 GA107 GeForce RTX 3070 Mobile / Max-Q GA104M GeForce RTX 3070 Mobile 16GB GA104M GeForce RTX 3060 Mobile / Max-Q GA106M

Nvidia potrebbe anche cambiare la sua strategia riguardo il mercato mobile, abbandonando l’utilizzo dei chip desktop anche sui sistemi portatili in favore di chip ottimizzati per l’occasione. A suggerire questo cambiamento ci hanno pensato le indicazioni date dal changelog di AIDA64, il quale elenca dei chip dal suffisso “M” che dovrebbero dunque differire dalle varianti desktop.

Se credete alle voci di corridoio, sembra che le GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3060 e RTX 3050 possano essere lanciate a gennaio 2021, forse in occasione del CES 2021. Il destino delle GeForce RTX mobile serie 30 è ancora sconosciuto, ma sono già stati avvistati dei laptop da gioco con a bordo schede grafiche Ampere, quindi non dovrebbe mancare poi molto.