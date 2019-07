AK Informatica, ecco il tasso zero: compri il PC e lo paghi a rate

Con il tasso zero di AK Informatica potrete dividere il pagamento a rate senza interessi e ricarichi di alcun tipo sull'acquisto di PC AK RIG, i notebook e le postazioni sim racing.

Vi informiamo su una nuova iniziativa di AK Informatica, il noto negozio di hardware, che potrebbe interessare molti appassionati. Fino al 30 luglio è infatti attivo il finanziamento a tasso zero sui PC AK RIG, i notebook e le postazioni sim racing.

Tasso zero significa che acquistando uno dei prodotti appartenenti a quelle categorie potrete dividere il pagamento a rate senza interessi e ricarichi di alcun tipo. Per ottenere il tasso zero è necessario andare su akinformatica.it e registrarsi al sito.

Una volta scelto il prodotto, procedete all’acquisto inserendo i vostri dati, poi selezionate la modalità di spedizione che più vi aggrada e selezionate il metodo di pagamento Rate in Rete.

Dopodiché cliccate su acquista, poi su “accetta il pagamento rateale”. Il sito vi porterà sulla pagina di Sella Personal credit dove potrete scegliere il numero di rate e completare le varie fasi con i vostri dati e il metodo di pagamento.

I prodotti acquistati in questo modo godono della stessa garanzia dei sistemi acquistati in modalità diretta. L’offerta si applica a tutti i sistemi presenti nelle tre categorie, anche gli AK RIG appena usciti.

Tra i prodotti parte dell’iniziativa troviamo il PC completo AK RIG Fortnite Morning Stars Edition a 879 euro (Intel Core i5-9400F, GTX 1060 6 GB, 16 GB di RAM, Samsung 860 EVO da 250 GB, HDD WD Blue da 1 TB) o l’AK Blink46 con lo stesso processore, 8 GB di RAM, GTX 1660 6GB, SSD e hard disk a 1.127 euro.

Tante le postazioni complete per giocare ai simulatori di guida, come questa che contempla tutto il necessario per farvi rispetto ad Assetto Corsa Competizione o giochi simili. Tra i portatili gaming ecco l’MSI GE63 Raider RGB 9SE con schermo da 15,6″ FHD IPS, processore Intel Core i7-9750H, 16 GB di RAM (8 GB x 2), SSD da 512GB e 1 TB di hard disk a 1.929 euro.

