AK, prenotabili i nuovi prodotti hi-tech firmati Atalanta in collaborazione con AK Esports

AK lancia oggi una nuova linea di prodotti tecnologici nati dalla collaborazione tra la società calcistica Atalanta Bergamasca Calcio, meglio nota come Atalanta, e AK Esports. Questi accessori da gaming offrono prestazioni ottimali anche ai giocatori più esigenti e non possono di certo mancare nella postazione di qualsiasi tifoso della storica squadra.

Si parte con le cuffie gaming AK Esports Atalanta CH-321 B.C. Special Edition, proposte al prezzo di 54,90€, che si riveleranno delle compagne perfette per le vostre lunghe sessioni di gioco, grazie al comfort e all’isolamento acustico garantito dall’archetto di sospensione e ai padiglioni auricolari imbottiti. L’headset dispone di una scheda audio integrata, driver al neodimio da 50mm e un microfono di alta qualità, garantendo un’esperienza di ascolto ottimale.

Continuiamo con il mouse gaming M711 Atalanta B.C. Special Edition, proposto a 69,90€. Leggero (solo 60 grammi grazie alla superficie superiore traspirante a nido d’ape) ed elegante, il mouse gaming M711 è dotato di un sensore ottico PixArt PMW3389 da 16.000 DPI (con sette impostazioni di sensibilità) e switch Omrom di grande qualità (garantiti oltre 20 milioni di clic), per offrirvi le massime prestazioni durante le vostre sessioni di gioco. Infine, non poteva di certo mancare una gradevole illuminazione RGB nella rotellina di scorrimento e sul logo.

Piuttosto interessante anche il kit Tastiera + Mouse Gaming Devastator Atalanta B.C. Special Edition, che, con soli 59,90€, vi permette di portarvi a casa la tastiera Devastator MB24 a membrana, dotata di copritasti ultra-durevoli con rivestimento antiscivolo e incisi al laser, e il mouse Devastator MS2K, che offre tre modalità (1000/1600/2000 DPI) e una rotella ad alta precisione.

Una postazione da gaming che si rispetti, inoltre, non può che essere completata da una bella sedia da gaming, in questo caso costituita dalla Caliber R2 Atalanta B.C. Special Edition, che potete portarvi a casa a 269€. La poltrona è dotata di affidabile pistone a gas di classe 4 e può sollevare senza problemi un carico massimo di 150Kg. La sedia gaming garantisce una postura e un sostegno perfetto per superare senza problemi ore e ore di gioco. La comodità è ulteriormente accentuala dall’impiego di pelle sintetica traspirante perforata che consente di aumentare la ventilazione e la circolazione per ridurre l’accumulo di vapore.

Tutti i prodotti sono prenotabili a partire da ora sullo shop AK.