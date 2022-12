Il periodo delle festività natalizie è iniziato e gli store si stanno spendendo nel pubblicare campagne promozionali dedicate al Natale, rilasciando sconti degni di nota per far sì che possiate regalarvi ottimi prodotti spendendo poco. Nel prodigarsi di fare ciò troviamo anche AK Informatica, tra gli shop più rilevanti e affidabili in Italia per quanto riguarda il settore PC e Gaming.

Fino al 6 gennaio 2023, infatti, lo store porterà avanti l’AK XMAX, una delle sue iniziative più vantaggiose di sempre. Questa promozione non limiterà a scontare prodotti nuovi, ma offrirà a prezzi stracciati anche articoli usati o esposti durante le fiere. A questo si aggiunge il “Fuori tutto“, ossia prodotti in pronta consegna che godono sempre di tagli di prezzo importanti, con la percentuale di sconto che, in alcuni casi, raggiunge il 70%.

Per far sì che le offerte siano a focus e di facile consultazione, questa iniziativa si basa su una vetrina con categorie, con sezioni dedicate a PC preassemblati, notebook, monitor e periferiche. Quest’ultime non si limitano solo a tastiere e mouse o cuffie, ma anche a sedie e poltrone da gaming, fino a raggiungere volanti e pedaliere per chi fosse interessato a giocare in modo più realistico a titoli come Forza Horizon e Gran Turismo. Non mancano poi una serie di postazioni di guida progettate per far sì che volanti e pedaliere rimangano stabili durante l’utilizzo, oltre a garantirvi una postura comoda durante le vostre imprese da pilota.

Se siete agli inizi e necessitate di un PC Gaming troverete, come detto, notebook e desktop preassemblati. Quest’ultimi partono da 999,00€ e arrivano a oltre 3.000,00€, pertanto avrete modo di acquistare la soluzione da gaming più adatta alle vostre preferenze o e quelle del vostro monitor. Che vogliate giocare in Full HD, in QHD o UHD, i PC di AK Informatica rispondono alle vostre esigenze, ora a un prezzo più vantaggioso rispetto al solito. Per chi fosse interessato invece a una scheda video, avendo già una piattaforma da cui partire, vi informiamo che lo store ha una buona disponibilità di RTX 4080, ossia una delle ultime schede grafiche presentate da Nvidia. Segnaliamo in particolar modo il modello custom di MSI e Inno3D, proposti a un prezzo paragonabile a quello della Founder Edition.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che le scorte potrebbero terminare rapidamente a causa proprio dei tagli di prezzo importanti.

