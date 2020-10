Al vostro Raspberry Pi serve questo case con RGB e display OLED

Di case dove poter inserire il vostro amato Raspberry Pi in vendita ne esistono davvero tanti, con qualsiasi forma e colore. C’è però qualcosa di magico nella creazione del proprio personalissimo modello, soprattutto se il risultato è bello come quello realizzato da The DIY Life che stiamo per mostrarvi.

Raspberry Pi è il SBC (Single Board Computer) più amato dalla community e spesso viene anche utilizzato come vero e proprio PC in miniatura. L’appassionato di progetti fai da te The DIY Life ha quindi pensato di rendere omaggio a questa visione del Raspberry creandogli un vero e proprio case da gaming in miniatura, dotato persino di un display OLED frontale con le statistiche di utilizzo aggiornate in tempo reale.

Il case è principalmente stampato in 3D ed è completato con l’aggiunta di alcune componenti extra come un pannello laterale in acrilico trasparente. La CPU viene raffreddata da un dissipatore tower in miniatura aiutato da una ventola montata sul fianco dello chassis.

Il display OLED è installato nella parte frontale del case e può essere programmato per mostrare diverse informazioni riguardo lo stato del Raspberry Pi come l’indirizzo IP, l’utilizzo di memoria RAM e la percentuale di carico della CPU con la sua temperatura.

Il progetto è pensato principalmente per il Raspberry Pi 4 ma non dovrebbe essere difficile adattarlo per altri modelli di scheda come il Raspberry Pi 3.

Klements si è preso la briga non solo di realizzare questo bellissimo progetto, ma anche di condividere con la community una guida passo passo nel caso qualcuno voglia cimentarsi nell’impresa con le proprie mani. Potete trovare la guida completa che include una lista del materiale e degli attrezzi necessari nella pagina dedicata al progetto sul sito di The DIY Life.