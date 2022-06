Qualche mese fa, vi abbiamo informato che Intel aveva deciso di eliminare totalmente via hardware il supporto alle istruzioni AVX-512 sui processori Alder Lake, rendendo impossibile la loro riattivazione tramite il BIOS di alcune schede madri. Infatti, in precedenza era stato scoperto alcuni produttori di motherboard offrivano la possibilità di utilizzare le istruzioni AVX-512, disabilitate di default, sui processori Intel Core di dodicesima generazione, operazione che avrebbe consentito alle CPU di superare i benchmark appropriati (ad esempio, y-cruncher) molto più velocemente dei modelli senza AVX-512 attivato.

Tuttavia, sembra che ci sia un modo per distinguere i processori che permettono, potenzialmente, di attivare AVX-512 e quelli in cui tale possibilità viene negata. Infatti, lo YouTuber Luumi ha recentemente pubblicato un video nel quale mostra come riconoscerle da un dettaglio. Ecco le sue parole:

Ho voluto aggiungere questa informazione al mio video inerente al Cheap AVX-512 perché non sono riuscito a far funzionare AVX-512 su nessuna delle mie precedenti CPU G7400. La configurazione di per sé andava bene, ma in realtà nessuna delle due CPU G7400 aveva il supporto AVX-512 disponibile, in quanto era già stato disabilitato da Intel in fabbrica, cosa che accade praticamente con tutte le CPU Alder Lake più recenti.

Sembra che quasi tutte le CPU Alder Lake del lotto 2022 abbiano AVX-512 disabilitato, quindi è meglio cercare una CPU del lotto 2021. Fortunatamente per noi, Intel ha lasciato un segno sull’IHS per determinare se la CPU supporta AVX-512. Tutte le CPU che hanno un alone/cerchio sopra la parola Intel sull’IHS avranno il supporto AVX-512, mentre quelle con un rettangolo/quadrato lo avranno disabilitato da Intel.

Quindi, almeno per quanto riguarda i Pentium e altri modelli di fascia bassa, è possibile andare in giro in un negozio e guardare l’IHS del processore dalla piccola finestra di controllo e determinare se è dotato di AVX-512 o meno.