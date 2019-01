Alienware lavora a un monitor gaming 4K OLED da 55 pollici e 120 Hz

Al CES di Las Vegas Alienware ha mostrato un nuovo monitor da ben 55 pollici con risoluzione 4K e refresh rate fino a 120 Hz. Caratteristiche che lo rendono interessante non solo per la visione di contenuti come i film, ma anche per giocare.

La particolarità, oltre alle dimensioni e all’abbinamento tra risoluzione e frequenza d’aggiornamento, riguarda il pannello di tipo OLED, che assicura neri profondi e una riproduzione del colore di altissimo livello. Si parla di una copertura dello spazio colore RGB DCI-P3 del 98% e supporto HDR.

Questo 55 pollici è basato su un pannello prodotto da LG, ed è dotato di una porta HDMI 2.1 con supporto al Variable Refresh Rate. Al momento non è chiaro se supporti FreeSync o G-Sync. C’è anche una DisplayPort 1.4.

Sfortunatamente, non sono state annunciate ulteriori specifiche dell’Alienware 55, né è stato rivelato il suo prezzo, che non sarà esattamente economico. Al momento questo schermo non ha una data di uscita sul mercato, e vede tra i suoi primi rivali i monitor Nvidia BFGD (Big Format gaming Display) da 65 pollici come la proposta annunciata da HP nei giorni scorsi, che arriverà sul mercato a un prezzo di 5000 dollari.