La prossima generazione di schede video NVIDIA e AMD, dotata dell’interfaccia PCI Express 5.0, sarà piuttosto energivora, tanto che i prodotti saranno equipaggiati con il nuovo connettore 12VHPWR, in grado di erogare sino a 600W. Di conseguenza, anche gli alimentatori stanno venendo aggiornati alle specifiche ATX 3.0, così da essere pronti per fornire energia in modo stabile e affidabile ai nuovi componenti.

Tuttavia, alcuni produttori stanno semplicemente commercializzando PSU ATX 2.0 con adattatori da 8 pin a 12VHPWR che “dovrebbero funzionare correttamente”, ma, stando a PCI-SIG, questo non corrisponde affatto alla verità. Infatti, le specifiche dei cavi e connettori sono diverse, quindi potrebbe non essere sicuro far affidamento sull’uso di più connettori da 8 pin per ottenerne uno 12VHPWR. Ecco quanto affermato da PCI-SIG inerente ai rischi per la sicurezza associati all’uso di alimentatori che non soddisfano i requisiti ATX 3.0:

PCI-SIG è venuto a conoscenza del fatto che alcune implementazioni dei connettori 12VHPWR hanno dimostrato variazioni termiche che, in determinate condizioni, potrebbero causare problemi di sicurezza. Sebbene le specifiche PCI-SIG forniscano i dettagli necessari per l’interoperabilità, non includono tutti gli aspetti di una corretta progettazione, basandosi su numerosi metodi e pratiche standard noti al settore. Poiché i gruppi di lavoro PCI-SIG comprendono molti esperti nel campo della progettazione di connettori e sistemi, essi esamineranno le informazioni disponibili su questo problema e contribuiranno alla sua risoluzione nella misura più appropriata. Non appena emergeranno ulteriori dettagli, PCI-SIG potrà fornire ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, raccomandiamo ai membri di lavorare a stretto contatto con i loro fornitori di connettori e di usare le dovute precauzioni nell’uso di connessioni ad alta potenza, in particolare quando esistono problemi di sicurezza.

Photo Credit: Wccftech

In pratica, usare un alimentatore ATX 2.0 con un adattatore da 8 pin a 12 pin con schede grafiche di nuova generazione piuttosto esigenti potrebbe far scattare la protezione da sovracorrente e sovra potenza del PSU, con conseguente spegnimento del sistema per evitare danni. Se avete intenzione di acquistare una futura scheda video RTX 4000 o RX 7000 di fascia alta, sarebbe bene anche investire su un nuovo alimentatore ATX 3.0.