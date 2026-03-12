La transizione digitale accelerata dall'intelligenza artificiale sta ponendo sfide inedite alle infrastrutture energetiche britanniche, aprendo un dibattito di rilevanza globale sulla gestione delle risorse elettriche in un'epoca di domanda crescente ed esponenziale. Nel solo primo semestre del 2025, la coda virtuale per ottenere un allaccio alla rete elettrica nel Regno Unito è cresciuta del 460%, un dato che supera, secondo le parole dell'ente regolatore Ofgem, persino le previsioni più ambiziose sulla domanda futura. A trainare questa crescita sono principalmente i data center alimentati dall'intelligenza artificiale, la cui fame energetica rischia di paralizzare l'intero sistema di connessione alla rete. Il governo britannico ha ora avanzato una proposta formale per riformare il sistema di accesso prioritario all'elettricità, con conseguenze significative per la pianificazione energetica e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Attualmente, ogni nuovo progetto infrastrutturale nel Regno Unito — dagli ospedali ai siti industriali — deve iscriversi in una coda virtuale per ricevere un allaccio elettrico. Si stima che 140 data center siano attualmente in attesa di una nuova connessione, con alcuni progetti che potrebbero dover aspettare anni prima di diventare operativi. Il problema, segnalato da Ofgem già a novembre, è che molti di questi progetti in coda sono di natura puramente speculativa: privi di finanziamenti adeguati, autorizzazioni urbanistiche o diritti fondiari sufficienti a garantire la realizzazione concreta dell'infrastruttura.

La conseguenza di questa situazione è paradossale: progetti genuini, posizionati più indietro nella coda ma capaci di generare occupazione e sviluppo economico locale, vengono bloccati da prenotazioni fantasma. Per affrontare questa distorsione, il governo ha proposto di consentire a progetti definiti "strategicamente importanti" di saltare la coda, riservando la priorità a infrastrutture per l'IA, hub di ricarica per veicoli elettrici e siti industriali impegnati nella decarbonizzazione attraverso l'elettrificazione dei processi produttivi. Parallelamente, Ofgem sta valutando di inasprire i requisiti minimi per potersi iscrivere alla coda, così da filtrare fin dall'inizio le candidature prive di reale sostanza progettuale.

La domanda di elettricità dei data center potrebbe aumentare fino a sei volte tra oggi e il 2050, secondo le stime dell'operatore della rete elettrica britannica.

Il ministro per l'Intelligenza Artificiale Kanishka Narayan ha inquadrato le riforme come condizione necessaria per sfruttare il potenziale trasformativo dell'IA: "La realizzazione di data center dipende dall'accesso alla rete. Queste riforme tempestive ci aiuteranno a muoverci rapidamente, per cogliere il potenziale dell'IA nella costruzione di una Gran Bretagna più prospera e giusta." Al momento, nel Paese sono già operativi quasi 500 data center, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che supportano servizi digitali che spaziano dalle transazioni bancarie al gaming online, rappresentando il 2% del consumo elettrico nazionale.

Tuttavia, la proposta governativa ha sollevato forti critiche da parte della Home Builders Federation (HBF), l'associazione dei costruttori di case, che ha denunciato l'esclusione delle abitazioni residenziali dall'elenco delle infrastrutture prioritarie. Steve Turner, direttore esecutivo dell'HBF, ha dichiarato: "In un contesto di crisi abitativa persistente, è frustrante che gli accordi regolatori, urbanistici e politici finiscano per dare priorità a data center ad alta intensità energetica rispetto a case efficienti dal punto di vista energetico destinate alle famiglie." Turner ha avvertito che, in assenza di una priorità esplicita per il settore residenziale, si configurerebbe di fatto una moratoria sulle nuove costruzioni nelle aree in cui la capacità di rete è già saturata.

Questa preoccupazione non è teorica: già a dicembre, i membri dell'Assemblea di Londra avevano segnalato che alcune zone della capitale si trovano già in questa condizione di stallo. Va ricordato che i data center godono già di un regime privilegiato sul fronte urbanistico, avendo ottenuto la qualifica di infrastruttura critica nazionale, uno status che li protegge dagli opposizioni locali in sede di pianificazione territoriale. Il disallineamento tra le esigenze della domanda digitale e quelle della crescita residenziale rappresenta uno dei nodi più complessi che le politiche energetiche occidentali dovranno affrontare nel prossimo decennio.

Le prospettive di lungo periodo amplificano la portata del problema: secondo le stime dell'operatore della rete elettrica britannica, la domanda energetica dei data center potrebbe crescere fino a sei volte rispetto ai livelli attuali entro il 2050, alimentata dalla diffusione capillare di sistemi di intelligenza artificiale sempre più computazionalmente intensivi. Questo scenario impone scelte strutturali che vanno ben oltre la gestione delle code di allaccio: riguardano la capacità di generazione, la localizzazione geografica dei carichi, la velocità di espansione delle rinnovabili e la coerenza tra politiche industriali e obiettivi di decarbonizzazione. La consultazione pubblica avviata dal governo britannico potrebbe costituire un laboratorio di riferimento per altri Paesi europei che si trovano ad affrontare tensioni analoghe tra crescita digitale e sostenibilità del sistema energetico.