Nel mondo delle aste tecnologiche, non sorprende che tutto ciò che porta il logo Apple tenda ad attirare l’attenzione e ad attirare offerte molto alte. L’ultima aggiunta a questa lista è un pezzo di storia di Apple che è stato appena venduto a un prezzo sbalorditivo: una bozza scritta a mano di un annuncio pubblicitario da nientemeno che Steve Jobs in persona.

Il manufatto, che contiene la bozza di un annuncio pubblicitario per l’Apple Computer-1 originale, è stato recentemente messo all’asta da RR Auctions di Boston, per la cifra sbalorditiva di 175.759 dollari (162.594 euro circa). Per intenderci, si tratta di una cifra sei volte superiore a quella inizialmente prevista.

Fonte: RR Auctions

L’annuncio in questione è elegantemente semplice nel suo design e comprende le specifiche tecniche di base del primo modello di computer Apple. Su un foglio bianco sporco, Jobs ha scritto le specifiche dell’Apple-1, accompagnate dalla sua inconfondibile firma in minuscolo e persino dai dati di contatto dei suoi genitori.

Secondo l’annuncio di RR Auctions, questo pezzo di storia della tecnologia è stato consegnato al mittente durante una visita al garage di Jobs nel 1976. La descrizione dell’annuncio recita:

“Tutti gli alimentatori, 8K byte di RAM (16 pin 4K dinamici), terminale full crt – ingresso: ASC11 Keybd, uscita: video composito [sic], completamente espandibile fino a 65K tramite connettore edge, 58 ic che includono 16 per 8K di ram! Software di monitoraggio (per 2 programmi a bordo (256 byte) inclusi“.

Per gli appassionati di Apple, i dettagli tecnici di questo annuncio corrispondono perfettamente all’annuncio originale che ha debuttato nel numero di luglio 1976 di Interface Magazine. L’importanza storica di questo manufatto va oltre il suo contenuto tecnico. È una reliquia degli inizi di Apple, che mostra i primi passi di quella che è diventata una delle aziende tecnologiche più influenti e di successo al mondo. Come sottolinea lo storico di Apple Corey Cohen, questa spinta di marketing ha avuto un ruolo fondamentale nel far passare Apple da un’umile startup da garage a un gigante tecnologico che avrebbe lasciato un segno indelebile alla fine del XX secolo.

L’annuncio scritto a mano è accompagnato da due foto Polaroid originali, che immortalano momenti della storia di Apple. La prima fotografia mostra una scheda di computer Apple-1 completamente assemblata insieme alla tastiera e al monitor presso il Byte Shop di Mountain View, in California. La seconda immagine mostra lo schermo di un computer Apple-1 che visualizza un programma Apple Basic, dando uno sguardo all’interfaccia rudimentale ma rivoluzionaria dell’epoca.

Il netto contrasto tra questo semplice spot e la successiva, iconica ed elaborata pubblicità del 1984 per il Macintosh è sorprendente. Solo otto anni dopo la bozza scritta a mano da Jobs, Apple si era evoluta dalle sue origini di garage a una potenza globale, esemplificata dall’innovativa pubblicità che mostrava l’approccio visionario dell’azienda.