Alphacool, questi nuovi AIO terranno fresche le vostre RTX 3080 e 3090

Mantenere la vostra scheda grafica fresca è un modo sicuro per aumentarne la longevità e le potenziali prestazioni massime. Se desiderate utilizzare un sistema di raffreddamento ad acqua sulla vostra NVIDIA GeForce RTX 3080 o RTX 3090, Alphacool ha recentemente presentato il suo nuovo AIO, chiamato Eiswolf 2, che punta a offrire temperature ottimali in qualsiasi condizione di utilizzo.

Credit: Alphacool

L’AIO Eiswolf è compatibile con alcune schede video NVIDIA RTX 3080 e 3090 di ASUS (modelli ROG Strix) e MSI (modelli Ventus), sfruttando un radiatore NexXxoS ST30 interamente in rame da 360mm, abbinato a tre ventole Aurora da 120mm che dispongono di illuminazione RGB per dare un tocco più colorato al vostro case. La pompa DC-LT 2 di Alphacool ha invece il compito di spostare il liquido attraverso il circuito. Infine, l’AIO è completato con il waterblock Eisblock Aurora, una soluzione di raffreddamento ad acqua che copre la memoria, i circuiti di regolazione della tensione e la GPU stessa.

Credit: Alphacool

Credit: Alphacool

L’articolo è anche compatibile con gli altri prodotti e soluzioni di raffreddamento ad acqua dell’azienda. Alphacool afferma che non si tratta di un semplice AIO, ma di una soluzione di raffreddamento ad acqua personalizzata già assemblata. Se doveste aver bisogno di sostituire uno qualsiasi dei componenti, potete essere certi che non sarà necessario cambiare l’intero dispositivo, ma semplicemente acquistare singolarmente solo il ricambio dal catalogo di Alphacool. L’unica parte dell’AIO che attualmente non può essere acquistata separatamente è la pompa, che è stata appositamente progettata per l’occasione.

L’Alphacool Eiswolf 2 AIO è ora disponibile direttamente sul sito dell’azienda al prezzo di 244,09 euro per le versioni MSI Ventus o ASUS ROG Strix, ma arriverà in futuro anche la variante per schede con design reference.