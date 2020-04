Alphacool rende disponibili le ventole Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB

Debutta la serie di ventole Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB del produttore tedesco Alphacool, inizialmente nel solo formato da 120mm. Nella loro precedente declinazione erano già presenti nei kit AiO della serie Eisbaer Aurora. Il modello aggiornato conferma la qualità costruttiva e si propone come parte integrante di sistemi di raffreddamento ad acqua se installate sui radiatori (scambiatori) o come accessorio complementare per aumentare e/o favorire il flusso d’aria all’interno di un case, sempre con un bellissimo effetto di luce.

I led ARGB sono pilotabili attraverso un connettore JST a 3 pin e alimentati a 5V: Alphacool ha progettato la cornice in maniera da integrare un diffusore semitrasparente bidirezionale, rendendo possibile l’illuminazione su entrambi i lati della ventola, senza rendere direttamente visibili i singoli LED e fornendo allo stesso tempo un sofisticato effetto arcobaleno.

La ventola è alimentata da un connettore PWM a 4 pin lungo 500mm, quindi può essere anche controllata automaticamente dal sistema, senza l’uso di prolunghe, variando la sua velocità da 700 a 2000 giri al minuto, con una tolleranza del ±10%, garantendo un ottimo range d’utilizzo e bilanciando allo stesso tempo spostamento d’aria e rumore generati. Su quest’ultimo aspetto è stata dedicata ulteriore attenzione, integrando nel telaio smorzatori di vibrazione in morbida gomma, a vantaggio appunto della silenziosità d’esercizio, che alla velocità minima è pressoché inaudibile.

Le prestazioni sono di rilievo, come da tradizione Alphacool: la ventola può spostare fino a 104,49m³/h d’aria con una pressione statica di 2kg/m² (0,196mBar), a fronte di un rumore variabile da 21,5 a 33,8 dBA.

Dotata di cuscinetti idraulici, tutta la serie Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 è garantita per 40 mila ore d’esercizio ed è già disponibile sul sito di Alphacool al prezzo di 16,95 euro + iva e spedizione.