Intel Core i9-13900K sembra attualmente essere al centro dell’attenzione, dopo che la CPU è trapelata nuovamente in ulteriori benchmark che riconfermano un importante incremento prestazionale rispetto i processori Alder Lake per quanto riguarda gli ambiti multi-core. Il processore era stato testato all’inizio di giugno, dimostrando già di poter superare l’attuale top di gamma anche a frequenze più basse.

Uno dei Core i9-13900K testato nei benchmark è la CPU venduta tramite l’asta emersa ieri in rete, ciò lo dimostra l’immagine identica pubblicata senza censura sul forum di Chipell dall’utente Lordzzz, che oltre a essere il venditore ha anche eseguito i test. Come è possibile notare, la CPU ha stampato sopra l’IHS la dicitura “Intel confidential”, mentre il codice variante “Q0D8” svela che si tratta di un campione ES1. I campioni ingegneristici di questa serie, come affermato dall’utente stesso, hanno vari problemi di compatibilità e non riescono a raggiungere le frequenze massime richieste, problematiche tuttavia risolte nella variante ES3 già in circolazione, che è in grado anche di offrire prestazioni superiori.

Photo Credit: Intel

Venendo alle specifiche, l’esemplare Raptor Lake testato include 24 core e 32 thread, composti da una configurazione di 8 P-Core + 16 E-Core. Stando alle indiscrezioni passate, la CPU dovrebbe avere una cache totale di 68 MB, insieme a una frequenza base di 2,4 GHz e massima di 4,6 GHz. Dei valori ancora piuttosto bassi rispetto le voci che parlavano di clock fino a 5,8 GHz, nonché ulteriore dimostrazione che si tratti di uno dei primissimi esemplari realizzati.

I test pubblicati dall’utente includono dettagli sia dell’esemplare ES1 che di quello ES3. La differenza principale fra queste due versioni è la frequenza, che sulla variante ES3 è già in grado di spingersi a 5,5 GHz in single core e a 5,5 GHz su tutti i core. Le CPU ES1 non supportano inoltre la memoria DDR4 per via del BIOS non ancora pronto per le schede madri con controller Intel serie 600, mentre è invece presente il supporto alle nuove memorie RAM DDR5. I Core i9-13900K della serie ES3 assicurano già la compatibilità con le DDR5-7200, mentre la versione finale dovrebbe supportare memorie superiori alle DDR5-8000.

Il progressivo aumento di prestazioni fra le due versioni di Core i9-13900K è visibile chiaramente anche nelle prove eseguite con il test integrato in CPU-Z, dove l’esemplare ES3 ottiene ben 880 punti nei test single core e 15000 punti nelle prove multi core, superando la CPU ES1 che aveva inizialmente totalizzato un risultato rispettivo di 611 e 13014,9 punti. Il chip ES1 era inoltre leggermente indietro al Core i9-12900K sulle performance single core, superandolo del 12% nelle operazioni multi core. La versione ES3, al contrario, riesce a surclassare completamente l’attuale top di gamma, offrendo delle prestazioni superiori del 7% in single thread e del 28% in multi thread. Nel confronto con AMD, Core i9-13900K stacca il Ryzen 5950X del 34% per quanto riguarda il single thread e del 21% in multi thread.

Ovviamente non vediamo l’ora di poter vedere un paragone diretto con i nuovi Ryzen 7000, sia per verificare come si comporteranno le CPU Raptor Lake rispetto i nuovi processori AMD, ma anche per vedere se Intel riuscirà a mantenere la leadership recentemente riconquistata. Non abbiamo tuttavia dubbi che la competizione fra i due storici rivali sarà decisamente accesa.