Altro che RGB, su queste DDR5 potete montare i LEGO

Il modding è forse la massima espressione della personalizzazione del proprio PC, ma non è certo alla portata di tutti. Tantissimi utenti si accontentano di mettere degli sticker sul proprio case, di inserire qualche gadget come un “Funko Pop!” all’interno, o ancora di personalizzare i LED RGB secondo il proprio gusto estetico. Tutto questo però è nulla in confronto a quanto fatto da Galax, che punta a offrire una nuova esperienza di personalizzazione… con i LEGO.

Credit: Expreview

La cosa in realtà non è proprio una novità, dato che la stessa azienda lo scorso anno aveva annunciato, in esclusiva per il mercato cinese, una RTX 3090 su cui era possibile montare i famosissimi mattoncini. Le RAM sono state scovate dal portale cinese Expreview e, stando alle immagini diffuse, saranno disponibili in rosso o blu e saranno dotate di un dissipatore di calore che ricorda i LEGO. I mattoncini potranno essere montati sulla parte superiore delle memorie, dove comunemente si trovano i LED RGB.

Stando a quanto riportato da Expreview, le RAM sono DDR5 e inizialmente saranno disponibili in kit da 32GB (2x16GB), per poi arrivare in commercio anche in kit da 16GB (2x8GB) e 64GB (2x32GB). Le nuove memorie di Galax offrono una velocità di 4800MT/s come previsto dallo standard JEDEC, ma al momento non sappiamo né se possono essere overcloccate, né quali sono i timing.

Credit: Expreview

Nessuna informazione nemmeno sulla data di lancio, anche se quasi sicuramente sarà in concomitanza con i processori Intel Alder Lake-S, i primi con supporto alle DDR5. È molto probabile che, come accaduto con la RTX 3090, queste RAM di Galax saranno disponibili solo per il mercato cinese, ma non lo sappiamo con certezza; la speranza è che in un modo o nell’altro arrivino anche in Italia, così da poter montare dei LEGO anche all’interno del nostro PC.