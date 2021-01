Amanti di Star Trek a raccolta: ecco un tricorder realizzato con Raspberry Pi

Se siete dei fan di Star Trek dovete assolutamente vedere questo progetto Raspberry Pi! Non è la prima volta che un creator ha deciso di realizzare la propria versione del Tricorder utilizzato in Star Trek TOS (The Original Series). Questa volta, però, il risultato è davvero fenomenale!

Prima di capire com’è fatto il Picorder, facciamo un piccolo passo indietro per chi non conosce Star Trek (male) e per chi non ha mai visto degli episodi della serie (malissimo!). Che cos’è un Tricorder? Come sottolinea il blog ufficiale Raspberry Pi, forse non c’è modo migliore di descrivere questo oggetto fantascientifico se non utilizzando le parole di Michael Horne (@recantha), maker che ha realizzato una versione del prop con i LEGO nel 2013:

“[Un tricorder è] un’oggetto inventato utilizzato dall’equipaggio dell’Enterprise per misurare cose, immagazzinare dati ed analizzare a distanza quando esplorano nuovi strani mondi alla ricerca di nuove forme di vita, nuove civiltà e tutto il resto“.

Tornando al giorno d’oggi, Chris “directive0” Barrett ha deciso di realizzare una propria versione avanzata del Tricorder chiamato Picorder 2 e in fase avanzata di prototipazione. Il Picorder 2 è ovviamente basato su un Raspberry Pi, precisamente il Raspberry Pi Zero W, per contenerne le dimensioni.

Lo chassis è stato completamente studiato e realizzato da Barrett con una stampante 3D e, come spiega in un video dedicato, il prototipo attuale dotato di sistema con binari per l’estrazione dell’hardware interno e una più facile manutenzione ha richiesto diversi passaggi e iterazioni.

Oltre ad avere anche dei tasti capacitivi funzionanti, il Picorder 2 utilizza un sistema operativo chiamato PicorderOS appositamente pensato per ricreare su uno schermo il look del Tricorder originale e un sacco di PCB personalizzati.

Potete dare un’occhiata allo stato attuale del progetto e a tutte le parti necessarie per la realizzazione nella Wiki dedicata a Picorder 2.