La community di appassionati di retro computing è piuttosto vasta e sicuramente uno dei pezzi più pregiati su cui un collezionista desidererebbe mettere le mani sopra è il computer Apple-1. Infatti, ogni volta che un esemplare, soprattutto in buone condizioni, viene messo all’asta, riesce a raggiungere cifre davvero ragguardevoli.

Se possedete un grosso quantitativo di denaro e siete veri appassionati Apple, sarete felici di sapere che Jimmy Grewal, fondatore di The AAPL Collection, una delle più grandi collezioni private di prodotti vintage della mela morsicata, metterà all’asta un Apple-1 con componenti originali e addirittura la firma di Woz. Il ricavato sarà usato da Grewal, che già possiede oltre 200 computer Apple, per mostrare quello che è diventato un vero e proprio museo in diversi luoghi. L’asta inizierà domani, giovedì 2 giugno 2022, e terminerà il 12 giugno.

La firma di Woz presente in questo particolare esemplare di Apple-1 risale al 2021, quando Grewal è riuscito a incontrare Steve Wozniak, il quale ha deciso di firmare il processore 6502, nella sua iconica ceramica bianca, per onorare le eccellenti condizioni della sua creazione.

Photo Credit: The AAPL Collection

Registrato con il numero 89 presso l’Apple-1 Registry, il sistema viene descritto come in “ottime condizioni di funzionamento” ed è dotato di monitor, lettore di cassette e tastiera. Il valore stimato è compreso tra i 460.000 e 485.000 dollari, ma non è affatto da escludere che sarà venduto a un prezzo ancora più alto, a seconda del desiderio dei collezionisti che parteciperanno all’evento. Nel caso foste interessati, trovate ulteriori informazioni a riguardo sul sito web della APPL Collection.

Apple, nel frattempo, si sta preparando per la WWDC 2022, che terrà il prossimo 6 giugno. Nel corso dell’evento, l’azienda dovrebbe presentare iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9, macOS 13 e altro ancora. Trovate le ultime notizie inerenti all’argomento nel nostro precedente articolo dedicato.