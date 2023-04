Stando alle parole di Andy Jessy, CEO di Amazon, il colosso statunitense sta elaborando un modello LLM pensato per integrarsi in Alexa. Un LLM, per chi non lo conoscesse e lo sentisse per la prima volta, è un algoritmo capace di riconoscere in modo efficace un testo, di sintetizzarlo e replicarlo, elaborando anche linee di parole particolarmente complesse. ChatGPT ne è l’esempio più famoso.

L’esempio più famoso è ovviamente ChatGPT ed è proprio questa la base di partenza scelta da Amazon, come spiega l’AD Andy Jassy. L’obiettivo è rendere l’assistente vocale più intelligente e più utile, ma potrebbero volerci anni per raggiungere l’ambizioso obiettivo.

“Vogliamo costruire il miglior assistente personale del mondo”, spiega Jassy.

Jassy ricorda che Amazon Alexa può contare su circa 200 milioni di dispositivi come base di partenza. Ognuno di essi raccoglie comandi vocali ogni giorno, quindi Amazon ha tra le mani una vera e propria miniera di dati.

Amazon ha riportato i risultati del primo trimestre battendo le aspettative e facendo inizialmente impennare le azioni, ma poi ha invertito la rotta dopo che i dirigenti hanno espresso preoccupazioni per la continua debolezza della crescita del cloud. Il fatturato del trimestre è aumentato del 9,4% a 127,4 miliardi di dollari, mentre l’utile operativo è stato di 4,8 miliardi di dollari.

L’implementazione LLM, oltre a migliorare di gran lunga la sostenibilità e le potenzialità per il futuro tecnologico, impreziosisce un sistema collaudato e potrebbe migliorare a dismisura l’utilizzo non soltanto di Alexa ma anche di ChatGPT. Amazon sta puntando al futuro e al massimo della tecnologia, sognando in grande. Ci vorrà ancora del tempo, però, perché questo sogno si realizzi in maniera definitiva