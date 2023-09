Tra le molte novità annunciate ieri da Amazon c’è anche eero Max 7, “ il primo sistema Wi-Fi mesh a utilizzare la potenza del Wi-Fi 7 e quindi il dispositivo eero più veloce e potente di sempre”.

Si tratta appunto di un router con Wi-Fi Mesh dotato degli standard più recenti, in grado di offrire la massima velocità teorica – un candidato ideale per la nostra classifica dei migliori router Wi-Fi. Amazon tra l’altro ha una sua tecnologia brevettata, TrueMesh, che dovrebbe prestazioni ancora migliori.

Per chi vuole una connessione “a prova di bomba” comunque il cavo è ancora insuperabile, e la buona notizia è che il nuovo eero Max 7 ha una porta Ethernet 10 Gigabit.

“La connettività è alla base della nostra vita quotidiana: trasmettiamo in streaming film e contenuti TV, effettuiamo videochiamate per lavoro, giochiamo online con i nostri amici e utilizziamo sempre più i dispositivi connessi”, ha dichiarato Eric Saarnio, vice president, Amazon Devices International. “Con decine di milioni di dispositivi eero in tutto il mondo, sappiamo che i clienti notano anche un ritardo di un millisecondo quando guardano un film o giocano, vogliono una connettività affidabile in ogni angolo della casa e cercano velocità sempre più elevate. eero Max 7 è il risultato di tutto ciò che abbiamo imparato: si tratta di una versione completamente nuova di eero, progettata senza compromessi.”

eero Max 7 supporta le bande radio a 2,4,5 e 6 GHz e offre velocità wireless fino a 4,3 Gbps e velocità cablate fino a 9,4 Gbps. Con due porte Ethernet da 10 e due da 2,5 Gigabit, può supportare più dispositivi cablati e consente di usufruire di connessioni Internet fino a 10 Gbps – ma è poco probabile che ne abbiate una a casa o in ufficio.

eero Max 7, assicura il comunicato stampa di Amazon, funziona con tutti i principali provider Internet ed è pienamente compatibile con i dispositivi precedenti – quindi potrete anche fare installazioni miste. Inoltre supporta Matter, il protocollo per la comunicazione di dispositivi IoT in ambito domotico. Servizi aggiuntivi sono disponibili tramite il servizio in abbonamento eero Plus.

eero Max 7 sarà presto disponibile al prezzo di 699,99 euro su Amazon.it.