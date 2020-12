Amazon e AMD insieme per i servizi Cloud grazie a EPYC e Radeon Pro

Tramite un comunicato stampa, AMD e Amazon Web Services (AWS) hanno annunciato che le CPU di seconda generazione AMD EPYC e le GPU Radeon Pro supporteranno la nuova istanza EC2 G4ad per carichi di lavoro ottimizzati per la grafica. Inoltre, il servizio gestito da AWS GameLift fornirà ai suoi clienti di hosting di videogiochi l’accesso ai processori AMD EPYC sulle sue attuali istanze C5a, m5a e r5a.

In quanto prima istanza di AWS realizzata da CPU e GPU AMD, la G4ad è costruita per supportare carichi di lavoro ad alta intensità grafica, tra cui la visualizzazione, il rendering, l’infrastruttura virtuale desktop e molto altro. Sfruttando la potenza delle CPU di seconda generazione AMD EPYC e delle GPU AMD Radeon Pro V520, i clienti AWS possono ottenere un rapporto prezzo/prestazioni fino al 45% migliore e oltre al 40% in più di prestazioni grafiche rispetto alle attuali istanze di AWS.

Oltre alla nuova istanza, da oggi Amazon GameLift fornisce ai suoi clienti di hosting di videogiochi l’accesso alle istanze Amazon EC2 C5a, M5a e R5a basate su AMD EPYC per garantire un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

Continuando a parlare di EPYC, recentemente vi abbiamo riferito che ASRock Rack ha lanciato una scheda madre in formato “Deep Mini -ITX” per la realizzazione di sistemi SFF con un massimo di 64 core grazie al supporto ai processori AMD EPYC serie 7002 (nome in codice “Rome”). Infatti, ASRock ROMED4ID-2T dispone di un socket SP3 e supporta i processori della serie EPYC 7002 di AMD con il package LGA4094.

La scheda madre possiede quattro slot di memoria DDR4 che supportano moduli RDIMM e LRDIMM con capacità fino a 256 GB, per un totale massimo di 1TB. Il dispositivo presenta anche uno slot PCIe 4.0 x16 per un acceleratore o una scheda grafica, uno slot M.2-2280 (PCIe 4.0 x4 o SATA) per SSD e sei connettori slimline per unità U.2 (PCIe 4.0 x8 o SATA). L’I/O interno della piattaforma è abbastanza buono sia per i server che per le workstation. Inoltre, è stato integrato anche il controller ASPeed AST2500 (BMC).