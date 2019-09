Amazon, i dispositivi Wi-Fi mesh di eero in Italia a novembre. Ecco l’offerta

Amazon presenta i dispositivi Wi-Fi mesh di eero in Italia per un Wi-Fi stabile, veloce e semplice in tutta la casa. Scopriamo eero ed eero Pro.

I dispositivi eero di Amazon, eero ed eero Pro, sbarcheranno in Italia a novembre. Si tratta di dispositi per creare reti Wi-Fi mesh ed estendere la copertura Wi-Fi in ogni angolo della casa, senza interruzioni di segnale. Ovviamente sono compatibili con Alexa.

“La nostra missione, in eero, è di assicurare che la tecnologia domestica semplicemente funzioni. Condividiamo questo impegno con Amazon e siamo entusiasti di essere ufficialmente parte della famiglia Amazon”, ha affermato Nick Weaver, cofondatore e CEO di eero (realtà che Amazon ha acquisito nel febbraio di quest’anno).

“Grazie ai nuovi dispositivi eero e alla recente espansione in Europa, stiamo portando avanti questa missione, così che sempre più clienti possano provare la magia di un Wi-Fi semplice e affidabile a casa loro”.

L’esborso per ogni singola unità eero ed eero Pro è rispettivamente di 109 euro e 199 euro, mentre per la confezione da tre unità sono richiesti 279 euro nel caso di eero e 499 euro in quello di eero Pro. Fondamentalmente la differenza tra eero ed eero Pro sta nella copertura e nella velocità del Wi-Fi. I dettagli li trovate in tabella.

eero eero Pro Copertura Wi-Fi Set da 1: ideale per abitazioni fino a 160 m2

Set da 3: ideale per abitazioni fino a 560 m2 Set da 1: ideale per abitazioni fino a 160 m2

Set da 3: ideale per abitazioni fino a 560 m2 Tipologia Router (si collega al modem come router principale) Router (si collega al modem come router principale) Velocità della rete wireless Set da 1: ideale per Internet fino a 550 Mbps

Set da 3: ideale per Internet fino a 350 Mbps Set da 1: ideale per Internet fino a 1 Gbps

Set da 3: ideale per Internet fino a 550 Mbps Connettività Wi-Fi Radio Wi-Fi dual-band, 2,4 GHz e 5 GHz in contemporanea, 2×2 MU-MIMO, beamforming, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Radio Wi-Fi tri-band, wireless simultaneo a 2,4 GHz, 5,2 GHz e 5,8 GHz, 2×2 MU-MIMO, beamforming, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Connettività via cavo 2 porte Gigabit con tecnologia di auto-sensing per connettività WAN e/o LAN 2 porte Gigabit con tecnologia di auto-sensing per connettività WAN e/o LAN Connettività Casa Intelligente Compatibile con Alexa; Bluetooth LE 5.0 Compatibile con Alexa; Bluetooth LE 5.0 Processore, memoria e archiviazione Processore quad-core da 700 MHz, 512 MB di RAM, memoria flash da 4 GB Processore quad-core da 700 MHz, 512 MB di RAM, memoria flash da 4 GB Sicurezza e servizi di rete Crittografia WPA2, profili famiglia, DHCP, IPv6, NAT, VPN Passthrough, UPnP, IP statico e port forwarding Crittografia WPA2, profili famiglia, DHCP, IPv6, NAT, VPN Passthrough, UPnP, IP statico e port forwarding Requisiti per la configurazione Dispositivo iOS o Android compatibile, connessione Internet (via cavo o modem DSL, se necessario). Dispositivo iOS o Android compatibile, connessione Internet (via cavo o modem DSL, se necessario). Dimensioni 98 x 98 x 60 mm 121 x 121 x 32 mm

Secondo Amazon si tratta di dispositivi semplici e immediati, la cui installazione dura pochi minuti e con aggiornamenti automatici del software – mediamente una volta al mese – che garantiscono miglioramenti e maggiore sicurezza.

C’è anche un’app per smartphone per gestire la rete, mettere in pausa la connessione Internet, condividere la rete con amici e ospiti e molto altro, come la possibilità di mettere in pausa il Wi-Fi per alcuni profili specifici quando è scaduto un determinato periodo di tempo. Il tutto è possibile usando anche la voce.

Il software TrueMesh di eero si occupa di mantenere le connessioni tra i dispositivi, ottimizzare il routing dei dati e indirizzare in modo intelligente il traffico per evitare congestioni, buffering e interruzioni di segnale.

Per quanto concerne la sicurezza, le principali funzionalità comprendono la crittografia dei dati (le connessioni tra i dispositivi eero, il cloud e l’app sono crittografate), il supporto alla crittografia WPA-2 (requisito per la connessione dei dispositivi alla rete eero) e la protezione del profilo, ovvero l’accesso all’app si effettua grazie a un codice monouso, inviato tramite messaggio di testo.

“Siamo entusiasti di poter lavorare con il team eero per offrire i loro sistemi Wi-Fi a molti clienti in più paesi”, ha affermato Eric Saarnio, Direttore di Amazon Devices Europa. “I clienti negli USA apprezzano da anni i prodotti e i servizi eero e il nostro obiettivo è ora di espandere l’offerta in Europa e oltre”. Per la vendita, come detto, appuntamento a novembre.