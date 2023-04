Spesso utilizzati per lo svago, se non per la visione di film e serie TV, i nostri tablet sono spesso utili anche dal punto di vista didattico o professionale, specie per chi è spesso fuori casa sia per lavoro che per studio. Una norma che, spesso, si scontra però con i limiti dei prodotti, privi naturalmente di tastiere, e necessari di accessori talvolta costosi, altre volte ingombranti, se non ambo le cose.

Ebbene, se siete alla ricerca di una tastiera che sia davvero “portatile”, e che sia compatibile con tablet di ogni tipo, ma anche con qualsiasi altro dispositivo smart, che sia uno smartphone o anche una smart TV, allora questo “Amazon Find“, salito alla ribalta grazie a TikTok, e disponibile ad appena 31,99€!

Stiamo parlando della tastiera wireless portatile prodotta da Mcbazel, dal particolarissimo design pieghevole che la rende, di fatto, praticamente tascabile, o comunque inseribile anche solo all’interno di una tasca interna di una borsa o di uno zaino.

Si tratta, in realtà, di un prodotto con un design che esiste da tempo sul mercato, ma che solo negli ultimi tempi è diventato popolare grazie all’influenza di TikTok e dei suoi creator, che ne hanno fatto apprezzare qualità e caratteristiche ai curiosi della piattaforma.

Semplice nella fattura, ma funzionale ed abbastanza comoda per un appunto veloce, la tastiera pieghevole Mcbazel è compatibile sia con dispositivi iOS che Android, oltre che con Windows, ed è in grado di mantenere una connessione stabile anche qualora il dispositivo non fosse particolarmente visino (fino ad un massimo di 10 metri, qualora ce ne fosse bisogno!).

Comoda, è con una disposizione dei tasti intelligente (lo standard è QUERTY, ovviamente), è una delle poche a disporre di una “doppia” barra spaziatrice, poiché quest’ultima è quasi divisa a metà a causa della piega necessaria alla tastiera per piegarsi. La disposizione è intelligente, perché permette di spaziare nel corso della scrittura in modo comodo, ed a prescindere che si usi la destra o la sinistra per farlo.

Dulcis in fundo, al netto della concorrenza, questo modello è uno dei pochi a disporre anche di un touchpad laterale che, pur rendendo le dimensioni del dispositivo un po’ più grandi rispetto alla media, permette una maggiore usabilità, specie qualora la tastiera possa tornare utile per una revisione testuale o, perché no, per una presentazione o per la semplice navigazione.

Ricaricabile completamente in circa 3 ore, è inoltre dotata di una batteria molto performante, anche al netto delle dimensioni compattissime, tanto da poter garantire fino a 560 ore di utilizzo, più che sufficienti per qualsiasi necessità lontani dalle mura domestiche!

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero ottimo, ed infatti amatissimo su TikTok e, per questo, vi invitiamo ad approfittare dell’offerta messa in campo da Amazon, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

